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Простое мыло — эффективное средство для продления службы уплотнителей

Четыре автомобильные неисправности, которые решает мыло
1:28
Авто

Иногда на дороге возникают ситуации, когда мелкие неисправности требуют немедленного решения, но необходимых средств под рукой нет. Бывает, что водитель забывает купить автохимию, чтобы устранить давно беспокоящие проблемы. Однако эксперты поделились интересным лайфхаком: хозяйственное мыло может помочь справиться с четырьмя распространенными неполадками в автомобиле.

Четыре автомобильные неисправности, которые решает мыло
Фото: commons.wikimedia.org by MarkBuckawicki, CC0

Во-первых, мыло отлично подходит для устранения скрипа дверей. Со временем смазка на дверных ограничителях стирается, и мыло может её заменить, обеспечивая тот же эффект, но с меньшим притяжением пыли и грязи. Оно также полезно для оконных стёкол — если они начали скрипеть, достаточно натереть мылом направляющие.

Ещё одно полезное применение мыла — продление срока службы резиновых уплотнителей. Достаточно смазать их мылом, чтобы они дольше сохраняли свою эластичность.

Наконец, мыло помогает вернуть колёсам их первоначальный чёрный вид. В ситуации, когда пыль и грязь забиваются в мелкие трещины, мыльная вода может легко очистить резину, придавая ей чистоту и презентабельный внешний вид. Однако после применения мыла важно тщательно смыть его, чтобы избежать белых разводов. Благодаря своим компонентам, мыло эффективно справляется с очисткой резины и является более доступным вариантом по сравнению с автохимией.

Уточнения

Мыло хозяйственное — сорт мыла, предназначенного для стирки хлопчатобумажных и льняных тканей, и других специальных целей. Содержит жирные кислоты не более 76 %. Свободной щёлочи 0,15—0,20 %, вследствие чего имеет высокий водородный показатель (pH) 8,5-9,0. Обладает антибактериальными свойствами. В СНГ в соответствии с ГОСТ 30266-95 хозяйственное мыло подразделяется на три категории в зависимости от содержания жирных кислот: I категория должна иметь не менее 70,5 % жирных кислот, II категория — 69,0 %, III — 64,0 %. Хозяйственное мыло получают охлаждением мыльного клея.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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