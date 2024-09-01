Как уберечь свой двигатель от поломок из-за некачественного топлива

Директор департамента механического ремонта автомобильной группы "Авилон" Павел Константинов отметил, что качество бензина невозможно определить только по его цвету или запаху. Он объяснил, что цвет топлива может изменяться в зависимости от технологий производства и условий хранения, и не всегда специфический оттенок говорит о низком качестве.
Эксперт советует избегать заправки на незнакомых автозаправочных станциях, чтобы снизить риск использования некачественного топлива. Также он рекомендует не заливать бензин из нестандартных емкостей или бочек и быть особенно осторожными, если топливо предлагается по слишком низкой цене, что может быть признаком его плохого качества.
Константинов напомнил, что использование некачественного бензина может привести к серьезным поломкам двигателя. Кроме того, он подчеркнул, что бензин с более высоким октановым числом, чем рекомендовано производителем, не увеличит мощность двигателя, хотя и позволит мотору работать на полную мощность.
В то время как топливо с низким октановым числом может ограничивать работу двигателя, поскольку электроника автомобиля снижает риск детонации.
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