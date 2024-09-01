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Как уберечь свой двигатель от поломок из-за некачественного топлива

Использование бензина с неправильным октановым числом: чем это грозит
1:15
Авто

Директор департамента механического ремонта автомобильной группы "Авилон" Павел Константинов отметил, что качество бензина невозможно определить только по его цвету или запаху. Он объяснил, что цвет топлива может изменяться в зависимости от технологий производства и условий хранения, и не всегда специфический оттенок говорит о низком качестве.

Использование бензина с неправильным октановым числом: чем это грозит
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Эксперт советует избегать заправки на незнакомых автозаправочных станциях, чтобы снизить риск использования некачественного топлива. Также он рекомендует не заливать бензин из нестандартных емкостей или бочек и быть особенно осторожными, если топливо предлагается по слишком низкой цене, что может быть признаком его плохого качества.

Константинов напомнил, что использование некачественного бензина может привести к серьезным поломкам двигателя. Кроме того, он подчеркнул, что бензин с более высоким октановым числом, чем рекомендовано производителем, не увеличит мощность двигателя, хотя и позволит мотору работать на полную мощность.

В то время как топливо с низким октановым числом может ограничивать работу двигателя, поскольку электроника автомобиля снижает риск детонации.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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