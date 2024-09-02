Что делать, если не согласен с протоколом: инструкция для водителей

Как использовать доказательства для обжалования штрафа

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Любой водитель имеет право оспорить полученный штраф, независимо от того, была ли допущена ошибка при выявлении правонарушения или произошло недоразумение со стороны сотрудника полиции. Представитель ГАИ в беседе с журналистами объяснил, как правильно обжаловать протокол и избежать уплаты штрафа.

Фото: openverse by Ilya Plekhanov, CC BY-SA 4.0

Главная ошибка, которую часто совершают водители, — это отказ подписывать протокол. Многие считают, что так выражают свое несогласие, но на самом деле, отсутствие подписи лишь усложняет процесс обжалования штрафа. Вместо этого необходимо подписать протокол и в графе "Возражения" указать, что вы не согласны с предъявленным нарушением.

После отметки "Не согласен" следует кратко объяснить причину вашего несогласия. Места в графе может быть недостаточно, чтобы подробно изложить свои доводы, поэтому вы можете попросить у сотрудника дополнительный лист или использовать свой. Важно указать, что к протоколу прилагаются дополнительные документы. Также можно упомянуть, что готовы предоставить доказательства, например, запись с видеорегистратора, что может стать решающим фактором в суде.

Еще один важный момент, о котором знают не все водители, — это возможность в течение десяти дней подать ходатайство о включении новой информации, подтверждающей вашу невиновность. Это может быть полезно, если появились свидетели или другие доказательства в вашу пользу.

Уточнения

ДПС — аббревиатура:

