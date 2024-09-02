Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Некачественный татуаж: как старые методы разрушают ваши брови
Welt: Россия обогнала США по поставкам газа в ЕС
Большие и впечатляющие: топ-5 самых крупных пород кошек
Как сохранить свежесть огурцов на 6 месяцев: проверенный метод
Основные функции ручек в салоне автомобиля
Где нельзя ставить микроволновую печь: основные ошибки и советы
Найдены самые удачные места для глэмпинга
Как выбрать косметику для визуального увеличения губ: практические советы
Как сделать так, чтобы ваша кошка и собака стали лучшими друзьями

Что делать, если не согласен с протоколом: инструкция для водителей

Как использовать доказательства для обжалования штрафа
1:32
Авто

Любой водитель имеет право оспорить полученный штраф, независимо от того, была ли допущена ошибка при выявлении правонарушения или произошло недоразумение со стороны сотрудника полиции. Представитель ГАИ в беседе с журналистами объяснил, как правильно обжаловать протокол и избежать уплаты штрафа.

Как использовать доказательства для обжалования штрафа
Фото: openverse by Ilya Plekhanov, CC BY-SA 4.0

Главная ошибка, которую часто совершают водители, — это отказ подписывать протокол. Многие считают, что так выражают свое несогласие, но на самом деле, отсутствие подписи лишь усложняет процесс обжалования штрафа. Вместо этого необходимо подписать протокол и в графе "Возражения" указать, что вы не согласны с предъявленным нарушением.

После отметки "Не согласен" следует кратко объяснить причину вашего несогласия. Места в графе может быть недостаточно, чтобы подробно изложить свои доводы, поэтому вы можете попросить у сотрудника дополнительный лист или использовать свой. Важно указать, что к протоколу прилагаются дополнительные документы. Также можно упомянуть, что готовы предоставить доказательства, например, запись с видеорегистратора, что может стать решающим фактором в суде.

Еще один важный момент, о котором знают не все водители, — это возможность в течение десяти дней подать ходатайство о включении новой информации, подтверждающей вашу невиновность. Это может быть полезно, если появились свидетели или другие доказательства в вашу пользу.

Уточнения

ДПС — аббревиатура:

  • Дорожно-патрульная служба — структурное подразделение Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Правильная обрезка крыжовника: залог крупной ягоды и здорового роста куста

Ежегодная обрезка крыжовника — это залог обильного урожая крупных и сочных ягод. Дело в том, что крыжовник имеет удивительную способность быстро разрастаться. Если не контролировать этот процесс, куст будет загущаться, что приведёт к уменьшению размера ягод и повышению риска заболеваний.

Ежегодная обрезка крыжовника — гарантия богатого урожая крупных и сочных ягод
Банк БРИКС помогает развивающимся странам стать независимыми от Запада
Благодаря банку БРИКС развивающиеся страны могут стать более независимыми от Запада
Самые злые породы собак: топ-3
Индийский мотогонщик Тупили попал в книгу рекордов Гиннеса со своим мотоциклом
В Харькове 9 "Искандеров" уничтожили боевиков ВСУ, США, Польши, Германии и Литвы Дмитрий Плотников История главной битвы Петра I на суше: "Лишь ты воздвиг, герой Полтавы, огромный памятник себе" Сергей Лебедев В спецоперации на Украине наступает момент истины Виктор Пахомов
Сводка с фронта: массовый налёт дронов на Москву, Киев передал США список целей в РФ для ракет ATACMS
Рагу из кабачков и баклажанов с помидорами и перцем: просто нарежьте и тушите все ингредиенты вместе
ГАИ раскрыли секрет: как не получить штраф за остановку в запрещенной зоне
ГАИ раскрыли секрет: как не получить штраф за остановку в запрещенной зоне
Последние материалы
Welt: Россия обогнала США по поставкам газа в ЕС
Большие и впечатляющие: топ-5 самых крупных пород кошек
Как сохранить свежесть огурцов на 6 месяцев: проверенный метод
Основные функции ручек в салоне автомобиля
Где нельзя ставить микроволновую печь: основные ошибки и советы
Найдены самые удачные места для глэмпинга
Как выбрать косметику для визуального увеличения губ: практические советы
Как сделать так, чтобы ваша кошка и собака стали лучшими друзьями
Как использовать доказательства для обжалования штрафа
Банки КНР отклоняют платежи из-за русских имен
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.