Что делать, если не согласен с протоколом: инструкция для водителей

Любой водитель имеет право оспорить полученный штраф, независимо от того, была ли допущена ошибка при выявлении правонарушения или произошло недоразумение со стороны сотрудника полиции. Представитель ГАИ в беседе с журналистами объяснил, как правильно обжаловать протокол и избежать уплаты штрафа.
Главная ошибка, которую часто совершают водители, — это отказ подписывать протокол. Многие считают, что так выражают свое несогласие, но на самом деле, отсутствие подписи лишь усложняет процесс обжалования штрафа. Вместо этого необходимо подписать протокол и в графе "Возражения" указать, что вы не согласны с предъявленным нарушением.
После отметки "Не согласен" следует кратко объяснить причину вашего несогласия. Места в графе может быть недостаточно, чтобы подробно изложить свои доводы, поэтому вы можете попросить у сотрудника дополнительный лист или использовать свой. Важно указать, что к протоколу прилагаются дополнительные документы. Также можно упомянуть, что готовы предоставить доказательства, например, запись с видеорегистратора, что может стать решающим фактором в суде.
Еще один важный момент, о котором знают не все водители, — это возможность в течение десяти дней подать ходатайство о включении новой информации, подтверждающей вашу невиновность. Это может быть полезно, если появились свидетели или другие доказательства в вашу пользу.
ДПС — аббревиатура:
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