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ГАИ объясняет: как избежать несправедливых штрафов с камер

Как избежать штрафа за непристегнутый ремень
1:26
Авто

Сегодня большинство штрафов водителям выписываются на основе данных с камер дорожного наблюдения. Однако не всегда такие штрафы справедливы, особенно когда речь идет о нарушениях, связанных с непристегнутым ремнем безопасности. Представитель ГАИ рассказал журналистам, как избежать несправедливых штрафов и не тратить время на их обжалование.

Темная одежда в дневное время может полностью скрыть ремень безопасности, и камера может допустить ошибку. Поэтому стоит избегать носить темные вещи или использовать специальные накладки на ремень контрастного цвета, чтобы он был хорошо заметен. Кстати, в сумерках инфракрасные камеры видят ремень на темной одежде гораздо лучше.

Важно, чтобы ремень безопасности был отчетливо виден на одежде. Не стоит специально его прятать под воротник, капюшон или другие элементы одежды. Часто камеры просто не могут разглядеть ремень, поэтому его лучше носить поверх одежды, чтобы он был хорошо виден.

Эксперт также подчеркнул, что не нужно торопиться с оплатой штрафа, если уверены, что ремень был пристегнут. Вместо этого стоит обжаловать штраф через портал Госуслуги — все можно сделать дистанционно, без посещения отделения ГАИ. Если удастся доказать, что ремень на снимке был пристегнут, штраф может быть отменен.

Уточнения

Реме́нь безопа́сности — средство пассивной безопасности, предназначенное для удержания пассажира автомобиля (или иного транспортного средства) на месте в случае аварии либо внезапной остановки. Применение ремня безопасности предотвращает перемещение пассажира по инерции, и, соответственно, возможные его столкновения с деталями интерьера транспортного средства или с другими пассажирами (так называемые вторичные удары), при переворотах автомобиля человек удерживается в кресле от падения на потолок автомобиля, ремень гарантирует, что пассажир будет находиться в положении, обеспечивающем безопасное раскрытие подушек безопасности. Помимо этого, ремни безопасности при аварии немного растягиваются, тем самым поглощая кинетическую энергию пассажира и дополнительно тормозя его движение, и распределяют усилие торможения на бо́льшую поверхность. Растяжение ремней безопасности осуществляется с помощью устройств удлинения и амортизации, снабжённых энергопоглощающими технологиями. Возможно также использование в ремнях безопасности устройств натяжения.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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