Как быстро убрать с машины следы от насекомых: 3 простых и эффективных способа

Очистить машину от насекомых поможет бытовая химия и уайт-спирит

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Поездка по летней трассе оставляет следы на лакокрасочном покрытии автомобиля. Насекомые, которые попадаются на пути на большой скорости, прилипают к поверхности и удалить их довольно сложно. Существует специальное средство для удаления таких пятен, однако оно не дешево и его эффект не длится долго. Многие автовладельцы придумали свои собственные способы борьбы с этой проблемой, которыми они делятся на автофорумах.

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Горячий воск

Нанесение горячего воска на автомобиль перед дальней поездкой может быть несколько хлопотным, но эффективным способом защиты кузова. Этот метод поможет предотвратить повреждения от насекомых, мелких камней, коррозии, ультрафиолета и царапин от веток, делая машину сверкающей как новую после обработки. Важно внимательно изучить инструкцию на упаковке и следовать ей, чтобы достичь наилучшего результата.

Бытовая химия

Пятна от насекомых легко убрать с помощью влажной тряпки после поездки, а также можно использовать обычную бытовую химию для мойки автомобиля. Например, средство для посуды или мытья полов, разведенные в воде. Важно не переусердствовать, чтобы избежать образования пены вместо чистой воды.

Уайт-спирит

Для удаления жестких пятен от насекомых автолюбители рекомендуют использовать уайт-спирит, но следует помнить, что он может растворить не только биологические пятна, но и краску, поэтому его следует быстро смыть водой после использования. Также можно применить раствор бытовой химии на натуральной ткани, чтобы размочить пятна перед их удалением мягкой тряпкой.

Уточнения

Насеко́мые (лат. Insécta) — класс беспозвоночных членистоногих животных. Согласно традиционной классификации, вместе с многоножками относятся к подтипу трахейнодышащих. Название класса происходит от глагола «сечь» (насекать) и представляет собой кальку с фр. insecte (лат. insectum ← ср.-греч. ἔντομον с тем же значением), означающего «животное с насечками». Тело насекомых покрыто хитинизированной кутикулой, образующей экзоскелет, и состоит из трёх отделов: головы, груди и брюшка. Во многих группах насекомых второй и третий сегменты груди несут по паре крыльев. Ног три пары, и они крепятся на грудном отделе. Размеры тела насекомых от 0,2 мм до 30 см и более.



Очистка — комплекс мероприятий по удалению загрязнений и вредных веществ.



Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

