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Как быстро убрать с машины следы от насекомых: 3 простых и эффективных способа

Очистить машину от насекомых поможет бытовая химия и уайт-спирит
1:45
Авто

Поездка по летней трассе оставляет следы на лакокрасочном покрытии автомобиля. Насекомые, которые попадаются на пути на большой скорости, прилипают к поверхности и удалить их довольно сложно. Существует специальное средство для удаления таких пятен, однако оно не дешево и его эффект не длится долго. Многие автовладельцы придумали свои собственные способы борьбы с этой проблемой, которыми они делятся на автофорумах.

Очистить машину от насекомых поможет бытовая химия и уайт-спирит
Фото: freepik.com by prostooleh, PDM

Горячий воск

Нанесение горячего воска на автомобиль перед дальней поездкой может быть несколько хлопотным, но эффективным способом защиты кузова. Этот метод поможет предотвратить повреждения от насекомых, мелких камней, коррозии, ультрафиолета и царапин от веток, делая машину сверкающей как новую после обработки. Важно внимательно изучить инструкцию на упаковке и следовать ей, чтобы достичь наилучшего результата.

Бытовая химия

Пятна от насекомых легко убрать с помощью влажной тряпки после поездки, а также можно использовать обычную бытовую химию для мойки автомобиля. Например, средство для посуды или мытья полов, разведенные в воде. Важно не переусердствовать, чтобы избежать образования пены вместо чистой воды.

Уайт-спирит

Для удаления жестких пятен от насекомых автолюбители рекомендуют использовать уайт-спирит, но следует помнить, что он может растворить не только биологические пятна, но и краску, поэтому его следует быстро смыть водой после использования. Также можно применить раствор бытовой химии на натуральной ткани, чтобы размочить пятна перед их удалением мягкой тряпкой.

Уточнения

Насеко́мые (лат. Insécta) — класс беспозвоночных членистоногих животных. Согласно традиционной классификации, вместе с многоножками относятся к подтипу трахейнодышащих. Название класса происходит от глагола «сечь» (насекать) и представляет собой кальку с фр. insecte (лат. insectum ← ср.-греч. ἔντομον с тем же значением), означающего «животное с насечками». Тело насекомых покрыто хитинизированной кутикулой, образующей экзоскелет, и состоит из трёх отделов: головы, груди и брюшка. Во многих группах насекомых второй и третий сегменты груди несут по паре крыльев. Ног три пары, и они крепятся на грудном отделе. Размеры тела насекомых от 0,2 мм до 30 см и более.

Очистка — комплекс мероприятий по удалению загрязнений и вредных веществ.

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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