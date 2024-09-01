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Livan X6 Pro в Москве: реальные расходы на эксплуатацию

Во сколько обойдется владение Livan X6 Pro
1:44
Авто

Ассоциация НАПИ провела исследование, в ходе которого рассчитали стоимость владения кроссовером Livan X6 Pro 2024 года в Москве за пять лет при среднем пробеге 15 тысяч километров в год. Выяснилось, что за этот период расходы составят 2,05 миллиона рублей.

Во сколько обойдется владение Livan X6 Pro
Фото: Wikipedia by JustAnotherCarDesigner, CC BY-SA 4.0

Это означает, что ежемесячные затраты на автомобиль составят около 34,2 тысячи рублей, а каждый пройденный километр обойдется в 27,35 рублей. В анализе учитывались такие факторы, как потеря стоимости машины, расходы на страховку, техническое обслуживание, шины, ремонт, а также налоги и сборы.

Для расчета использовалась модель X6 Pro в комплектации Luxury, стоимость которой составляет 2,63 миллиона рублей. Кроссовер оснащен 1,5-литровым турбированным двигателем мощностью 147 лошадиных сил и семиступенчатой роботизированной трансмиссией с передним приводом.

Таким образом, пятилетняя эксплуатация Livan X6 Pro может стать существенной статьей расходов для владельца. Однако такие траты характерны для автомобилей данного класса и уровня оснащения.

Важно учитывать не только начальную стоимость автомобиля, но и последующие эксплуатационные расходы, которые могут существенно повлиять на общий бюджет. При выборе Livan X6 Pro стоит взвесить эти затраты с альтернативными вариантами на рынке, чтобы принять наиболее обоснованное решение.

Уточнения

Livan X6 Pro — компактный кроссовер, продаваемый исключительно в России под брендом Livan с октября 2023 года.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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