Кроссовер Dongfeng 500: адаптация для России и надежность без компромиссов

Dongfeng 500 и его особенности для российских дорог

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В августе на российский рынок вышел новый кроссовер Dongfeng 500, который оценили в 2 199 000 рублей. Эта модель имеет много общего с Haval Jolion, однако Dongfeng 500 обладает рядом преимуществ, выделяющих его среди конкурентов. Кроссовер адаптирован для российских дорог лучше, чем некоторые китайские аналоги.

Фото: commons.wikimedia.org by JustAnotherCarDesigner, CC BY-SA 4.0

Одной из ключевых особенностей Dongfeng 500 является подвеска. Кроссовер обеспечивает комфортное передвижение по неровным дорогам, характерным для многих регионов России, и демонстрирует отличную управляемость для своего класса. Рулевое управление у модели легкое и информативное, что позволяет автомобилю точно следовать за действиями водителя.

Это особенно заметно на трассах с выраженной колеей, где другие модели могут испытывать проблемы. Dongfeng 500 стабильно держит траекторию, не уходя в сторону, что часто случается с его конкурентами. С клиренсом в 191 мм, несмотря на отсутствие полного привода, этот кроссовер способен справляться с бездорожьем, а его подвеска уверенно гасит крупные неровности.

Автомобиль оснащен стандартными для своего класса опциями. Под капотом находится атмосферный 1,5-литровый двигатель мощностью до 116 л. с. Хотя такая силовая установка не делает кроссовер особо динамичным, отсутствие турбины повышает его надежность и снижает расход масла. Однако в отделке салона использованы недорогие материалы, из-за чего пластик со временем может начать скрипеть и терять износостойкость.

Уточнения

Dongfeng Motor Corporation (сокр. DFM) (кит. 东风汽车公司, Дунфэн цичэ гунсы, букв. «Автомобильная компания „Восточный ветер“», Дунфэн) — китайская автомобилестроительная компания, одна из крупнейших в Китае. Основана в 1969 году, штаб-квартира в Ухани. В списке крупнейших компаний мира Fortune Global 500 за 2022 год заняла 122-е место.



