В августе на российский рынок вышел новый кроссовер Dongfeng 500, который оценили в 2 199 000 рублей. Эта модель имеет много общего с Haval Jolion, однако Dongfeng 500 обладает рядом преимуществ, выделяющих его среди конкурентов. Кроссовер адаптирован для российских дорог лучше, чем некоторые китайские аналоги.
Одной из ключевых особенностей Dongfeng 500 является подвеска. Кроссовер обеспечивает комфортное передвижение по неровным дорогам, характерным для многих регионов России, и демонстрирует отличную управляемость для своего класса. Рулевое управление у модели легкое и информативное, что позволяет автомобилю точно следовать за действиями водителя.
Это особенно заметно на трассах с выраженной колеей, где другие модели могут испытывать проблемы. Dongfeng 500 стабильно держит траекторию, не уходя в сторону, что часто случается с его конкурентами. С клиренсом в 191 мм, несмотря на отсутствие полного привода, этот кроссовер способен справляться с бездорожьем, а его подвеска уверенно гасит крупные неровности.
Автомобиль оснащен стандартными для своего класса опциями. Под капотом находится атмосферный 1,5-литровый двигатель мощностью до 116 л. с. Хотя такая силовая установка не делает кроссовер особо динамичным, отсутствие турбины повышает его надежность и снижает расход масла. Однако в отделке салона использованы недорогие материалы, из-за чего пластик со временем может начать скрипеть и терять износостойкость.
Dongfeng Motor Corporation (сокр. DFM) (кит. 东风汽车公司, Дунфэн цичэ гунсы, букв. «Автомобильная компания „Восточный ветер“», Дунфэн) — китайская автомобилестроительная компания, одна из крупнейших в Китае. Основана в 1969 году, штаб-квартира в Ухани. В списке крупнейших компаний мира Fortune Global 500 за 2022 год заняла 122-е место.
Аджапсандал — это ароматное и сытное блюдо, которое можно назвать овощным рагу.