Как превратить старый пластик в салоне в новый за копейки

Как недорого обновить пластиковые поверхности в автомобиле

1:08 Your browser does not support the audio element. Авто

Пластиковые элементы в салоне автомобиля выглядят привлекательно, но лишь до тех пор, пока не появляются первые царапины и потёртости. Эти дефекты сразу же портят внешний вид материала, делая его менее опрятным.

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Как же можно справиться с этой проблемой? Конечно, один из вариантов — купить специальный обновитель пластика. Однако зачем тратить деньги на дорогое средство, если можно воспользоваться более бюджетным и не менее эффективным вариантом? И самое приятное, что этот предмет, скорее всего, уже есть у вас дома.

Владельцу автомобиля может помочь самая обычная губка для обуви. Важно, чтобы она была бесцветной. Этой мягкой губкой следует пройтись по всем повреждённым участкам на пластике автомобиля. Можно обработать пластик приборной панели, а также пластиковые элементы на дверях.

Результат вас порадует: все повреждения будут замаскированы, даже самые заметные. После обработки может возникнуть необходимость протереть поверхность микрофибровой тряпочкой, чтобы убрать излишний блеск.

Уточнения

Пластма́ссы (пласти́ческие ма́ссы, пластики) — это широкий спектр синтетических или полусинтетических материалов, которые используют полимеры в качестве основного ингредиента.





Губка — мягкий пористый остов некoторых видов морских губок, служащий обычно для мытья, а также подобное изделие из искусственных материалов. Губки хорошо впитывают влагу.

