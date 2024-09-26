Когда лучше заправлять машину: советы бывалых водителей

Почему утренняя и вечерняя заправки на АЗС выгоднее дневной

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Опытные водители прекрасно понимают: выбор времени для заправки автомобиля играет большую роль.

Фото: commons.wikimedia.org by NIS ad, CC BY 3.0

Оптимально пополнять запас топлива рано утром, поздно вечером или даже ночью, если ночная поездка и так запланирована. Однако отказываться от полноценного сна ради посещения заправочной станции — не самая удачная идея.

Дневное время для заправки автомобиля — далеко не лучший вариант.

Почему лучше заправляться утром или вечером?

Дело в том, что температура воздуха напрямую влияет на плотность топлива. В прохладное время суток бензин становится немного гуще, а при повышении температуры — более жидким.

Таким образом, заправка автомобиля утром, вечером или ночью может быть экономически выгоднее, чем в дневные часы. Однако учтите, что экономия будет незначительной. Не стоит рисковать ради нескольких сэкономленных рублей!

Если вам необходимо срочно заправиться днём, не откладывайте это — просто заправьтесь, не дожидаясь вечера или ночи.

Уточнения

Бензи́н — горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей). Плотность около 0,71…0,76 г/см³. Теплотворная способность около 10 600 ккал/кг (44,4 МДж/кг, 32,7 МДж/литр). Температура замерзания около −60 °C в случае использования специальных присадок.

