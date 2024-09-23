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Опасный поворот: что нужно знать каждому водителю

Чтобы избежать серьёзной аварии, не выворачивайте руль заранее
1:00
Авто

Представьте: вы сидите за рулём автомобиля и ждёте, пока загорится зелёный сигнал светофора, чтобы продолжить движение. Вскоре вам предстоит повернуть налево, и может показаться логичным заранее вывернуть руль, чтобы сэкономить пару секунд. Это кажется удобным, но на самом деле, такое действие таит в себе серьёзную опасность.

Чтобы избежать серьёзной аварии, не выворачивайте руль заранее
Фото: freepik.com by master1305, PDM

Заранее выворачивать руль — привычка, которая может стать причиной серьёзного дорожно-транспортного происшествия. Почему? Потому что не все водители соблюдают дистанцию.

Если водитель, едущий за вами, не успеет вовремя затормозить и врежется в ваш автомобиль, это приведёт к неприятному, но не особо опасному столкновению, если ваш руль остаётся прямо.

Однако если руль уже вывернут, ваше транспортное средство может оказаться на встречной полосе. В итоге небольшая авария может перерасти в серьёзное происшествие, возможно, с трагическими последствиями.

Уточнения

Доро́жно-тра́нспортное происше́ствие (ДТП) — событие, возникшее в процессе движения по дороге механического транспортного средства и с его участием, при котором погибли или пострадали люди или повреждены транспортные средства, сооружения, грузы, либо причинён иной материальный ущерб.

Руль (от нидерл. roer) — часть рулевого механизма, предназначенная для поворота и удержания направления движения различных транспортных средств. У воздушных и водных транспортных средств управляется штурвалом.

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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