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Лайфхак для водителей: телефон вместо видеорегистратора

Как водители превращают смартфон в видеорегистратор с помощью резинок
1:02
Авто

Из обычного смартфона и нескольких канцелярских резинок можно создать полезное устройство для автомобилистов. Этот простой лайфхак стоит взять на заметку каждому водителю, особенно тем, у кого в машине нет видеорегистратора.

Как водители превращают смартфон в видеорегистратор с помощью резинок
Фото: freepik.com by topntp26, PDM

Смартфон вполне может заменить видеорегистратор, а канцелярские резинки помогут надёжно закрепить его на нужном месте.

Процесс очень простой. Сначала опустите солнцезащитный козырёк в автомобиле. Затем приложите к нему смартфон так, чтобы камера была направлена на лобовое стекло, а экран — на водителя.

Закрепите телефон на козырьке с помощью канцелярских резинок. Обычно хватает трёх, но иногда может понадобиться и четвёртая. После этого мобильное устройство будет надёжно зафиксировано. Остаётся только включить камеру и начать движение.

Используя этот простой метод, вы можете сэкономить на покупке дорогого видеорегистратора, заменив его своим смартфоном.

Уточнения

Видеорегистратор (англ. Digital Video Recorder, DVR, цифровой видеорегистратор) — устройство, предназначенное для записи, хранения и воспроизведения видеоинформации.
 
 

Смартфо́н (англ. smartphone — умный телефон) — мобильный телефон (современный — как правило, с сенсорным экраном), дополненный функциональностью умного устройства, фактически всегда оснащён камерой, и также фронтальной камерой, предназначенной для осуществления видеозвонков, видеоконференций и фотографирования селфи.

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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