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Бюджетный лайфхак: как вернуть шинам блеск

Как успешно вернуть шинам насыщенный чёрный цвет
1:00
Авто

Многие водители время от времени задумываются о том, чтобы обновить вид своих шин. Ведь хочется, чтобы резина снова приобрела глубокий чёрный цвет и приятный блеск. Конечно, для этого можно использовать специальные чернители для шин, но зачем тратить лишние деньги, если есть более простое решение?

Как успешно вернуть шинам насыщенный чёрный цвет
Фото: wikipediа by CZmarlin — Christopher Ziemnowicz, CC BY-SA 2.5

Возвратить шинам свежий вид поможет обычный глицерин, который можно найти в аптечке. Чтобы использовать его как чернитель, достаточно разбавить глицерин водой в соотношении один к одному и перелить раствор в бутылку с распылителем. Если распылителя нет, подойдёт и обычная губка.

Задача проста: равномерно нанести раствор на заранее очищенные от грязи шины. После обработки нужно лишь подождать, пока поверхность полностью высохнет. И всё! Результат этой нехитрой процедуры приятно удивит — шины станут насыщенно чёрными и блестящими, словно новые.

Уточнения

Глицери́н — органическое соединение, простейший представитель трёхатомных спиртов с формулой C 3 H 5 ( OH ) 3. Представляет собой вязкую прозрачную жидкость со сладким вкусом. Нетоксичен, в отличие, например, от простейших двухатомных спиртов.

Автомобильная шина — один из наиболее важных элементов колеса, представляющий собой упругую резино-металло-тканевую оболочку, установленную на обод диска.

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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