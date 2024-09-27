Бюджетный лайфхак: как вернуть шинам блеск

Многие водители время от времени задумываются о том, чтобы обновить вид своих шин. Ведь хочется, чтобы резина снова приобрела глубокий чёрный цвет и приятный блеск. Конечно, для этого можно использовать специальные чернители для шин, но зачем тратить лишние деньги, если есть более простое решение?
Возвратить шинам свежий вид поможет обычный глицерин, который можно найти в аптечке. Чтобы использовать его как чернитель, достаточно разбавить глицерин водой в соотношении один к одному и перелить раствор в бутылку с распылителем. Если распылителя нет, подойдёт и обычная губка.
Задача проста: равномерно нанести раствор на заранее очищенные от грязи шины. После обработки нужно лишь подождать, пока поверхность полностью высохнет. И всё! Результат этой нехитрой процедуры приятно удивит — шины станут насыщенно чёрными и блестящими, словно новые.
Глицери́н — органическое соединение, простейший представитель трёхатомных спиртов с формулой C 3 H 5 ( OH ) 3. Представляет собой вязкую прозрачную жидкость со сладким вкусом. Нетоксичен, в отличие, например, от простейших двухатомных спиртов.
Автомобильная шина — один из наиболее важных элементов колеса, представляющий собой упругую резино-металло-тканевую оболочку, установленную на обод диска.
Простой и понятный рецепт заварного теста для чебуреков. Приготовленные из него чебуреки получаются хрустящими, упругими и с аппетитными пузыриками. Чтобы края чебуреков не расклеивались, рекомендуем дважды просеять муку.