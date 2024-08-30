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Ищем подходящий автомобиль: лучшие площадки для поиска объявлений о продаже

Пять лучших мест для поиска объявлений о продаже подержанных автомобилей
2:06
Авто

Если вы решили купить подержанный автомобиль, то сначала вам нужно найти хорошее объявление о продаже. Но где именно стоит искать такие предложения? Рассмотрим основные площадки, на которых чаще всего размещают объявления о продаже автомобилей.

Пять лучших мест для поиска объявлений о продаже подержанных автомобилей
Фото: flickr.com by Mustang Joe, PDM

Специализированные автомобильные сайты

Наиболее очевидный вариант — поиск объявлений на специализированных автомобильных порталах и сайтах. Самые популярные из них: Авто. ру, Drom. ru, Auto. ru и другие. Здесь вы найдёте широкий выбор подержанных машин разных марок, моделей и годов выпуска. Такие сайты позволяют использовать развитые фильтры поиска и сравнивать цены.

Доски объявлений

Ещё одно место, где можно поискать варианты — это универсальные доски объявлений, например, Avito, ЦИАН, youla. ru и подобные. Они удобны тем, что помимо автомобилей, на них размещают объявления о продаже самых разных товаров. Поэтому здесь вы можете найти интересные предложения, которые не попадают на специализированные авто-сайты.

Группы и сообщества в соцсетях

Активно продают автомобили и в различных тематических группах и сообществах в социальных сетях, таких как ВКонтакте, Facebook, Telegram. Они позволяют найти более локальные, "ручные" варианты, а также пообщаться с продавцом напрямую.

Объявления в СМИ и на досках в автосалонах

Хотя этот способ не так популярен, как интернет-ресурсы, некоторые собственники всё ещё размещают объявления о продаже в газетах, журналах или на специальных досках объявлений в автосалонах. Поэтому время от времени стоит просматривать и такие источники.

Как видите, существует множество вариантов, где можно найти подходящее объявление о продаже автомобиля. Используйте сразу несколько площадок, чтобы охватить максимальное количество предложений и в итоге найти машину своей мечты.

Как выбрать БУ автомобиль
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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