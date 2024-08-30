Почему не стоит складывать зеркала у торговых центров

Во время праздников парковки у торговых центров в крупных городах превращаются в настоящий хаос. Места для парковки не хватает, и автомобилисты вынуждены сжиматься, чтобы припарковаться. Многие водители складывают зеркала заднего вида, чтобы их не поцарапали при маневрировании. Однако опытные автомобилисты делают наоборот — они оставляют зеркала развернутыми. Почему они так поступают, объяснил представитель Госавтоинспекции.
Когда вы оставляете зеркала развернутыми, другие водители, видя их, стараются оставить больше пространства между автомобилями. Это не только помогает избежать царапин, но и делает более удобным доступ к машине после покупок. Сложенные зеркала, напротив, часто становятся причиной того, что между машинами не остается достаточно места, и вам сложно попасть внутрь своего автомобиля.
Складывать зеркала стоит лишь тогда, когда машина припаркована на обочине дороги. Это защитит их от проезжающих мимо транспортных средств. На парковках у торговых центров лучше не складывать зеркала, чтобы избежать проблем с доступом к автомобилю. Этот совет уже давно используют опытные водители, даже если их машины оснащены автоматическим складыванием зеркал.
Парко́вка (также Паркинг от англ. parking) — технический термин, означающий штатный перевод механизма, устройства, транспортного средства в нерабочее, неподвижное положение в предусмотренном для этого безопасном месте.Также может означать само это место; также — процесс постановки транспортного средства на стояночное место.
Если машина пересекает переход, не заставляя пешехода менять траекторию, необходимости в торможении нет — но камеры это не всегда учитывают.