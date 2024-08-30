Почему не стоит складывать зеркала у торговых центров

Почему не стоит складывать зеркала на парковках

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Во время праздников парковки у торговых центров в крупных городах превращаются в настоящий хаос. Места для парковки не хватает, и автомобилисты вынуждены сжиматься, чтобы припарковаться. Многие водители складывают зеркала заднего вида, чтобы их не поцарапали при маневрировании. Однако опытные автомобилисты делают наоборот — они оставляют зеркала развернутыми. Почему они так поступают, объяснил представитель Госавтоинспекции.

Фото: freepik.com by topntp26, PDM

Когда вы оставляете зеркала развернутыми, другие водители, видя их, стараются оставить больше пространства между автомобилями. Это не только помогает избежать царапин, но и делает более удобным доступ к машине после покупок. Сложенные зеркала, напротив, часто становятся причиной того, что между машинами не остается достаточно места, и вам сложно попасть внутрь своего автомобиля.

Складывать зеркала стоит лишь тогда, когда машина припаркована на обочине дороги. Это защитит их от проезжающих мимо транспортных средств. На парковках у торговых центров лучше не складывать зеркала, чтобы избежать проблем с доступом к автомобилю. Этот совет уже давно используют опытные водители, даже если их машины оснащены автоматическим складыванием зеркал.

Уточнения

Парко́вка (также Паркинг от англ. parking) — технический термин, означающий штатный перевод механизма, устройства, транспортного средства в нерабочее, неподвижное положение в предусмотренном для этого безопасном месте.Также может означать само это место; также — процесс постановки транспортного средства на стояночное место.