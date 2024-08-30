Обновление Tesla Model Y: минимальные изменения, максимум удобства

Обновление Tesla Model Y: больше мест, больше возможностей

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Tesla Model Y 2024 года, несмотря на усиливающуюся конкуренцию со стороны китайских электрокаров, сохраняет свои позиции как один из самых популярных электромобилей в мире. Однако в последнее время спрос на продукцию Tesla снизился, и, возможно, именно поэтому компания решила провести обновление Model Y. Одна из версий уже проходит тестирование на дорогах США, а другая вскоре появится на рынке Китая.

Фото: Wikipedia by Damian B Oh, CC BY-SA 4.0

Модель для Китая будет оснащена 7-местным салоном, что станет одним из главных новшеств. Производство 3-рядной Model Y начнется на китайском заводе Tesla в октябре, и примерно в это же время автомобиль поступит в продажу. Изначально эта версия будет доступна только в Китае, но компания уже начала подготовку к адаптации 7-местного кроссовера для европейского рынка.

Появление дополнительных сидений приведет к увеличению общей массы автомобиля на 45 килограммов. При этом информация о новой версии Model Y пока ограничена. Напомним, что 7-местная версия Model Y появилась в США еще в 2021 году, но предлагалась только в топовой комплектации с увеличенным запасом хода.

Сейчас Tesla работает над новой модификацией кроссовера, которая известна под кодовым названием Jupiter. Прототип этой модели был замечен на дорогах Калифорнии. Судя по снимкам, изменения в конструкции кроссовера будут минимальными. В последний раз обновление для китайского рынка Model Y проводилось осенью прошлого года.

Уточнения

Tesla Model Y — электрический кроссовер производства компании Tesla. Модель была представлена в марте 2019 года, серийное производство начато на фабрике во Фримонте в январе 2020, а поставки потребителям с 13 марта 2020. Машина представлена как кроссовер среднего класса, аналогичная таким машинам как VW Touareg, Nissan Murano, Lexus RX и её электрическому конкуренту под названием Audi E-tron. Model Y предлагается с опциональным третьим рядом сидений в семиместной конфигурации.