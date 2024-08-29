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Kia Picanto 2025 года получит спортивную версию с турбомотором

Турбомотор в новом Kia Picanto 2025
1:23
Авто

Компания Kia недавно представила обновленную версию Picanto. В рамках этого обновления корейский производитель принял решение отказаться от использования турбированного двигателя, что оказало негативное влияние на позиционирование модели на высококонкурентном рынке. Однако Kia Picanto 2025 года должен исправить эту ситуацию, и компания планирует вернуть турбомотор в линейку.

Турбомотор в новом Kia Picanto 2025
Фото: wikipediа by Alexander Migl, CC BY-SA 4.0

На европейских дорогах был замечен прототип нового Picanto, лишенный камуфляжа, что указывает на два ключевых момента предстоящего рестайлинга. Во-первых, производитель не стал радикально изменять внешний вид автомобиля, что означает, что все изменения коснутся внутреннего оснащения и технической начинки.

Эти изменения подтверждает вид задней части автомобиля, где под бампером видны два выхлопных патрубка. Это явный признак того, что новый Picanto снова получит литровый турбомотор, от которого Kia ранее отказалась из-за несоответствия прежнего двигателя экологическим стандартам.

Ожидается, что турбомотор будет доступен только в спортивной версии GT-Line, что связано с тем, что этот двигатель обеспечивает максимальную динамику автомобиля, делая выбор в пользу спортивной версии наиболее логичным.

Уточнения

Kia Picanto (Kia Morning, кор. 기아 모닝) — малолитражный городской автомобиль фирмы «Kia Motors». В разработке дизайна принимали участие специалисты из Рюссельсхайма, там же был разработан дизельный двигатель. В Азии автомобиль продаётся под именем Morning (с анг. утро).

Kia Corporation — южнокорейская автомобилестроительная компания, второй автопроизводитель в Республике Корея. Основана в декабре 1944 года, после банкротства в 1997 году вошла в состав Hyundai Motor Group. Продажи компании составляют около 3 млн автомобилей в год, основными рынками являются Республика Корея, США, Западная Европа, Китай и Индия. В списке крупнейших публичных компаний мира Forbes Global 2000 за 2022 год Kia заняла 283-е место.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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