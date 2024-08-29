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На что обратить внимание при покупке подержанного Renault Duster

Автоэксперт о типичных проблемах Renault Duster на вторичном рынке
1:30
Авто

Совладелец и директор автосервиса и детейлинг-центра FIT Service Евгений Евтеев поделился советами по выбору подержанного Renault Duster. Эта модель пользуется популярностью на вторичном рынке, но при покупке стоит учесть несколько важных нюансов.

Автоэксперт о типичных проблемах Renault Duster на вторичном рынке
Фото: Wikipedia by Milhouse35, CC BY-SA 4.0

По словам Евтеева, несмотря на общую надежность Duster, у кроссовера есть типичные проблемы, на которые следует обратить внимание. Например, регулярной замены могут потребовать сальники, что обойдётся недешево. Также распространённые "болячки" включают амортизаторы, слабую защиту от коррозии и качество лакокрасочного покрытия, а также износ материалов салона: проваленные сиденья, изношенный пластик, разошедшиеся швы на тканевых элементах.

Особенно осторожными нужно быть с полноприводными версиями, так как кардан может потребовать ремонта из-за сложности обслуживания. Евтеев также отметил, что дизельный двигатель 1,5 литра, хотя и экономичен, требует дорогостоящего обслуживания. В частности, внимание стоит уделять состоянию топливной системы, особенно форсункам, которые в настоящее время стоят немалых денег.

Евтеев также добавил, что на рынке есть большой выбор аналоговых запчастей, что облегчает обслуживание. Однако оригинальные детали, особенно кузовные панели, могут быть дефицитом.

Уточнения

Renault Duster (Дáстер — от англ. dust — «пыль») — компактный кроссовер, разработанный в техноцентре Renault в Гвианкуре. Впервые представлен 8 декабря 2009 года под дочерней маркой Dacia для рынков Европы (хотя автомобили под маркой Dacia Duster выпускались и ранее). Позднее были представлены версии под брендом Renault, производившиеся в России, Бразилии, Индии и Румынии. В 2014 г. был произведен миллионный Duster, появилась его версия под брендом Nissan Terrano. Дизайн модели разработан Эрде Тунга, рестайлинговую версию 2013 г. разрабатывал Евгений Ткачев, автор экстерьера концепта — LADA XRAY.

Renault Group, Группа «Рено́» — французская автомобилестроительная корпорация, основанная в 1899 году. Штаб-квартира компании расположена в городе Булонь-Бийанкуре, недалеко от Парижа. Входит в Альянс Renault–Nissan–Mitsubishi. В списке крупнейших публичных компаний мира Forbes Global 2000 за 2022 год Renault заняла 644-е место.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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