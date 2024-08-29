С 1 сентября новые правила для камер фиксации: чего ждать водителям

С 1 сентября вступают в силу новые правила по установке камер фиксации нарушений ПДД. Власти усилили требования к их размещению, чтобы избежать ситуаций, когда водители получают несколько штрафов за одно и то же нарушение с разных устройств. Теперь стационарные камеры, контролирующие скорость, в населенных пунктах должны находиться друг от друга на расстоянии не менее 1 километра, а вне населенных пунктов — не ближе 5 километров. Эти меры направлены на снижение случаев многократных штрафов.
Однако, несмотря на нововведения, остается вероятность, что на практике водителям всё же придется сталкиваться с двойными штрафами. Заместитель председателя комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты Александр Холодов выразил сомнение в том, что старые камеры будут своевременно убраны или перемещены в соответствии с новыми требованиями. Он подчеркнул, что пока не ясно, насколько быстро произойдет "очистка" дорог от старых комплексов и как оперативно начнется перестановка устройств.
Дорожная камера — разновидность штативных фотоаппаратов прямого визирования, предназначенных для съёмки в полевых условиях. Считается европейской разновидностью крупноформатной аппаратуры для выездной съёмки (англ. Field Camera). От павильонных фотоаппаратов отличается складной конструкцией и более компактными размерами за счёт уменьшенного формата кадра. Кроме того, дорожные камеры устанавливались на лёгкий складной штатив, более пригодный для транспортировки, чем станина павильонных камер.
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