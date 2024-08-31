Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Музей космонавтики обнародовал расписание пролётов МКС над Москвой
Правда о фиксации нарушений: мифы и реальность о дорожных камерах
Кошки с высоким IQ: топ-3 самых умных пород
Как системы безопасности в Genesis GV80 могут раздражать
Влияние кислородных коктейлей на здоровье
Подготовка грядок для зимнего лука и чеснока: советы по удобрениям
Почти половина россиян поддерживает приятельские отношения с соседями
Пловчиха Виктория Ищиулова о завоевании бронзовой награды: я просто в шоке, что у меня получилось это сделать
Советы по сбору урожая свеклы: на что обратить внимание

Кованые диски: преимущества и недостатки по сравнению с литым вариантом

Как выбрать подходящие колёсные диски для вашего автомобиля
2:12
Авто

Колесные диски автомобилей бывают разных типов, и выбор между ними может существенно повлиять на характеристики вашего автомобиля. Основные варианты — это штампованные стальные диски, литые и кованые диски, каждый из которых имеет свои особенности.

Как выбрать подходящие колёсные диски для вашего автомобиля
Фото: wikipedia by Bogdan M., CC BY 2.0

Штампованные диски — это самые дешевые и тяжелые, что может негативно сказываться на плавности хода. Они изготавливаются из стали, что делает их прочными, но и неповоротливыми. Для улучшения внешнего вида и производительности чаще выбирают литые или кованые диски.

Кованые диски изготавливаются из алюминиевого сплава. Их процесс производства сложнее и включает несколько этапов: от заливки алюминиевого сплава в формы до окончательной фрезеровки и покраски. Такие диски легкие, прочные и обладают отличной пластичностью, что позволяет их выправлять в случае деформации. Они также имеют высокую стойкость к коррозии. Однако цена кованых дисков на 20% выше, чем у литых, а разнообразие моделей у них ограничено.

Литые диски производят более простым методом литья, что делает их дешевле кованых и позволяет создавать более сложные формы. Однако их прочность уступает кованым, и они могут быть менее устойчивы к ударным нагрузкам из-за оставшихся внутри пузырьков воздуха. Литые диски тяжелее, что может снизить плавность хода, и их ремонтопригодность хуже.

Как отличить литые диски от кованых?

Кованые диски легче, их кромки более гладкие, а маркировка на них вдавленная. Кроме того, кованые диски маркируются словом "Forged". Литые диски, как правило, имеют выпуклую маркировку и могут выглядеть менее аккуратно.

Что выбрать?

Если цена не является основным фактором, кованые диски предлагают лучшие характеристики. Литые диски предоставляют хороший баланс между ценой и производительностью, а стальные диски остаются наиболее доступным вариантом.

Уточнения

Колесо́ — движитель, свободно вращающийся или закреплённый на вращающейся оси диск, позволяющий поставленному на него телу катиться, а не скользить. Колёса широко применяются для транспортировки людей и грузов, в различных транспортных средствах (к ним некоторые применяют словосочетание с колесным ходом, с колёсным движителем), повсеместно используются в различных механизмах и инструментах.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Сводка с фронта: кто же уничтожил истребитель F-16, из-за быстрого наступления блогеры не успевают рисовать стрелки на картах

Зеленский потребовал от Сырского ограниченным ударом стабилизировать фронт, но продолжить операцию вглубь Курской области, "чтобы РФ не реализовала гамбит".

Авантюра Зеленского в Курской области уже убила 7450 военных ВСУ
Нужно развести всего пару колпачков: как победить паутинного клеща без химии
Эффективная обработка теплицы от паутинного клеща
Реальный способ сбросить 5 кг за 7 дней: без изнурительных диет
Baijiahao: Россия нашли применение индийским рупиям
Альянс НАТО поддерживает действия ВСУ в Курской области Дмитрий Плотников Боррель разругался с министрами иностранных дел ЕС в Брюсселе Любовь Степушова AMVET: Storm Shadow должны взорвать Сочи, Москву и штабы с трассами Олег Володин
Замена АКБ: советы по сохранению настроек в современных автомобилях
Мифы и реальность турбодвигателей: разбираем главные заблуждения
Вариатор на грани: как избежать дорогостоящего ремонта
Вариатор на грани: как избежать дорогостоящего ремонта
Последние материалы
Подготовка грядок для зимнего лука и чеснока: советы по удобрениям
Почти половина россиян поддерживает приятельские отношения с соседями
Пловчиха Виктория Ищиулова о завоевании бронзовой награды: я просто в шоке, что у меня получилось это сделать
Советы по сбору урожая свеклы: на что обратить внимание
Казанское метро тестирует оплату с помощью биометрии
Как выбрать подходящие колёсные диски для вашего автомобиля
Как сделать губы мягкими и здоровыми: лайфхаки от косметолога
Пентагон отказался отправлять подрядчиков на Украину для обслуживания F-16
Диетолог о пользе хлеба на закваске для контроля сахара в крови
Чем опасны модификации световых приборов автомобиля
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.