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Почему вывернутый заранее руль может стать причиной серьезной аварии

Как простая привычка может привести к серьезной аварии
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Авто

Представьте, что вы сидите за рулем и ждете зеленого сигнала светофора, чтобы продолжить движение. Вам предстоит повернуть налево, и вам может показаться логичным начать поворачивать руль заранее, чтобы сэкономить время. Однако, это может быть опасной привычкой, которую стоит избегать.

Как простая привычка может привести к серьезной аварии
Фото: Wikipedia by Богдан Митронов-Слободской, CC BY 3.0

Выворачивать руль заранее может привести к серьезным последствиям. Дело в том, что не все водители соблюдают дистанцию. Если кто-то, кто едет за вами, не успеет вовремя затормозить, он может врезаться в вашу машину. Если в этот момент ваш руль уже вывернут, ваш автомобиль может неожиданно выехать на встречную полосу. Это увеличивает риск превращения небольшого инцидента в серьезную аварию с возможными трагичными последствиями.

Уточнения

Светофо́р (от свет + греч. φορέας «несущий») — устройство для регулирования движения транспорта и пешеходов, в котором используются сигнальные огни и другие световые сигналы. Светофор разрешает или запрещает движение транспорта и пешеходов в определённом направлении на небольшое время. При использовании сигнальных огней различают светофоры с цветными сигналами — зелёным, жёлтым, красным, а также синим, лунно-белым (на железных дорогах); позиционные, которые сигнализируют расположением одноцветных огней; комбинированные, сочетающие сигнализацию цветом и расположением огней. Светофор используется для регулирования движения автомобильного, железнодорожного, водного и другого транспорта, а также пешеходов на пешеходных переходах. Светофорный объект — совокупность светофоров, установленных на объекте улично-дорожной сети и предназначенных для регулирования очерёдности движения транспорта и пешеходов через него, а также сам такой объект. Примером светофорного объекта является регулируемый перекрёсток. Во многих городах мира все светофорные объекты пронумерованы и внесены в специальный реестр либо снабжены QR-кодами.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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