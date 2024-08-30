Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как газировка влияет на пищеварение после молочных продуктов
Как климатические условия влияют на окрас зебр
В ПНИПУ найден метод прогнозирования дебита газовых скважин с погрешностью до 5%
Сбер готовится выйти на туристический рынок
Как придать объём тонким волосам: советы от профессионалов
Чем подкормить кусты малины после сбора урожая
Биохимик о вреде сладкого завтрака для здоровья
Почему важно покупать ОСАГО только у проверенных компаний
Здоровые зубы – счастливый хвост: нужно ли чистить зубы собакам

Как получить скидку до 600 тысяч на Kia Seltos 2024 в России

Что предлагает Kia Seltos 2024 в условиях ограниченного выбора автомобилей
1:31
Авто

Выбор автомобилей из Европы, Кореи и Японии в России сейчас сильно ограничен, но есть возможность найти качественные модели, используя альтернативные схемы. Один из крупных дилеров привез партию Kia Seltos 2024 года, предлагая их с дополнительным бонусом.

Что предлагает Kia Seltos 2024 в условиях ограниченного выбора автомобилей
Фото: Wikipedia by By Damian B Oh, CC BY-SA 4.0

В базовой комплектации Kia Seltos 2024 установлен 1,5-литровый двигатель мощностью 115 л. с., работающий в паре с вариатором. Это переднеприводная модель с особыми опциями, такими как передние и задние парковочные датчики, камера заднего вида, климат-контроль, круиз-контроль и система старт-стоп. Салон отделан тканью, а стоимость автомобиля начинается от 3,1 миллиона рублей. При покупке в кредит с использованием программы трейд-ин можно получить скидку до 600 тысяч рублей. Гарантия на автомобиль составляет 3 года.

Кроме того, другой продавец предлагает более мощную версию Kia Seltos с двухлитровым двигателем, который развивает 149 л. с. Эта модель стоит на 50 тысяч рублей дороже, но её комплектация менее насыщенная. Тем не менее, в ней присутствуют все необходимые опции для российских условий, такие как подогрев сидений, кондиционер и камера заднего вида.

Уточнения

Kia Seltos — компактный кроссовер от компании Kia Motors. Производится с 2019 года.

Kia Corporation — южнокорейская автомобилестроительная компания, второй автопроизводитель в Республике Корея. Основана в декабре 1944 года, после банкротства в 1997 году вошла в состав Hyundai Motor Group. Продажи компании составляют около 3 млн автомобилей в год, основными рынками являются Республика Корея, США, Западная Европа, Китай и Индия. В списке крупнейших публичных компаний мира Forbes Global 2000 за 2022 год Kia заняла 283-е место.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Категория B: что еще можно водить, кроме легковушек

Большинство автолюбителей получают водительские права категории B, которая позволяет управлять легковыми транспортными средствами.

Возможности прав категории B: управление трициклами, квадрициклами и мопедами
ПДД и пешеходные переходы: что важно знать водителям
В ГАИ объяснили, надо ли уступать едва вступившему на зебру пешеходу
Готовим сочное куриное филе: весь секрет в маринаде
Планы России на доллар беспокоят США
Авантюра Зеленского в Курской области уже убила 7450 военных ВСУ Дмитрий Плотников AMVET: Storm Shadow должны взорвать Сочи, Москву и штабы с трассами Олег Володин Панические настроения в ВСУ и у Зеленского вызваны обрушением фронта в Донбассе Любовь Степушова
Аппетитный домашний кетчуп: детей от него за уши не оттащишь, так вкусно
Самые преданные породы собак: топ-3
Новые камеры на дорогах: не попадайтесь на хитрые уловки системы
Новые камеры на дорогах: не попадайтесь на хитрые уловки системы
Последние материалы
Как придать объём тонким волосам: советы от профессионалов
Чем подкормить кусты малины после сбора урожая
Биохимик о вреде сладкого завтрака для здоровья
Почему важно покупать ОСАГО только у проверенных компаний
Здоровые зубы – счастливый хвост: нужно ли чистить зубы собакам
Как сушить и хранить ботву для использования в следующем сезоне
Польза тёмного шоколада и халвы для здоровья
Тихий враг здоровья: опасные компоненты в вашем шампуне
Северная Корея отправила в Россию 13 000 контейнеров
Как приготовить вкусный салат из свеклы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.