Как получить скидку до 600 тысяч на Kia Seltos 2024 в России

Что предлагает Kia Seltos 2024 в условиях ограниченного выбора автомобилей

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Выбор автомобилей из Европы, Кореи и Японии в России сейчас сильно ограничен, но есть возможность найти качественные модели, используя альтернативные схемы. Один из крупных дилеров привез партию Kia Seltos 2024 года, предлагая их с дополнительным бонусом.

Фото: Wikipedia by By Damian B Oh, CC BY-SA 4.0

В базовой комплектации Kia Seltos 2024 установлен 1,5-литровый двигатель мощностью 115 л. с., работающий в паре с вариатором. Это переднеприводная модель с особыми опциями, такими как передние и задние парковочные датчики, камера заднего вида, климат-контроль, круиз-контроль и система старт-стоп. Салон отделан тканью, а стоимость автомобиля начинается от 3,1 миллиона рублей. При покупке в кредит с использованием программы трейд-ин можно получить скидку до 600 тысяч рублей. Гарантия на автомобиль составляет 3 года.

Кроме того, другой продавец предлагает более мощную версию Kia Seltos с двухлитровым двигателем, который развивает 149 л. с. Эта модель стоит на 50 тысяч рублей дороже, но её комплектация менее насыщенная. Тем не менее, в ней присутствуют все необходимые опции для российских условий, такие как подогрев сидений, кондиционер и камера заднего вида.

Уточнения

Kia Seltos — компактный кроссовер от компании Kia Motors. Производится с 2019 года.

Kia Corporation — южнокорейская автомобилестроительная компания, второй автопроизводитель в Республике Корея. Основана в декабре 1944 года, после банкротства в 1997 году вошла в состав Hyundai Motor Group. Продажи компании составляют около 3 млн автомобилей в год, основными рынками являются Республика Корея, США, Западная Европа, Китай и Индия. В списке крупнейших публичных компаний мира Forbes Global 2000 за 2022 год Kia заняла 283-е место.