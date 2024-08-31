Гибридный Tank 700: мощность, комфорт и навигация по бездорожью

Обзор Tank 700: что ждёт российских покупателей

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Внедорожник Tank 700 2024 года пока не вызывает большого ажиотажа на китайском рынке, что можно объяснить его высокой ценой — в Китае он стоит от 428 тысяч юаней, что эквивалентно примерно 5,5 миллиона рублей. Тем не менее, цена оправдывает качество автомобиля.

Фото: Wikipedia by Anonymousfox36, CC BY-SA 4.0

Тем временем, Tank 700 скоро появится в России. По последним данным, он поступит в продажу в октябре. Ранее несколько единиц внедорожника уже были замечены на российских дорогах, вероятно, для испытаний и сертификации в наших условиях.

В середине августа китайская компания оформила ОТТС на модель Tank 700, что дало представление о том, в каком виде внедорожник появится в России. На нашем рынке сначала предложат топовую версию с гибридной установкой. Эта версия оснащена 3-литровым турбированным двигателем мощностью до 354 л. с., который работает в паре с электромотором и 9-ступенчатой автоматической коробкой передач. В сумме эта комбинация обеспечивает до 422 л. с. и 800 Нм крутящего момента, а при необходимости мощность увеличивается до 517 л. с., что особенно полезно на сложном бездорожье.

Гибридный Tank 700 разгоняется до 100 км/ч за 5,9 секунды. При габаритах 5090 мм в длину, 2061 мм в ширину и 1952 мм в высоту, с колесной базой в 3000 мм, его средний расход топлива составляет 10,8 литра на 100 км. Однако внедорожник способен проехать до 95 километров на электротяге.

Модель базируется на прочном рамном шасси и оснащена полным приводом с блокируемыми дифференциалами и несколькими автоматическими режимами для бездорожья. Адаптивная подвеска позволяет регулировать дорожный просвет от 255 до 282 мм, а автомобиль может преодолевать брод глубиной до 900 мм.

В России Tank 700 будет представлен с карбон-керамическими деталями кузова и дополнительной подсветкой на крыше, а также с 22-дюймовыми колесными дисками, светодиодной оптикой и адаптивными фарами. Внутри автомобиля будут сиденья с отделкой Nappa, передние кресла с массажем, вентиляцией и 9-режимным подогревом, премиальная стереосистема с 16 колонками, цифровое зеркало заднего вида, система кругового обзора, автоматический парковщик, интеллектуальный круиз-контроль и системы предупреждения столкновений.

Цена Tank 700 в России пока не объявлена, но предполагается, что она составит около восьми миллионов рублей. Характеристики и цена бензиновой версии пока неизвестны.

Уточнения

Tank 700 — гибридный полноразмерный внедорожник, представленный компанией Great Wall Motors под брендом Tank в 2023 году.

Tank (кит 坦克) — китайский автомобильный бренд, подразделение компании Great Wall Motors, которое специализируется на внедорожниках .