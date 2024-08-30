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Как выбрать подержанный автомобиль: советы по пробегу и износу

Как проверить реальный износ автомобиля при покупке
1:23
Авто

При покупке подержанного автомобиля важно точно определить реальный износ основных узлов, поскольку производитель заранее устанавливает их ресурс. Обычно этот показатель можно оценить по пробегу. Но стоит помнить, что показания одометра можно легко скрутить, и не всегда стоит им верить.

Как проверить реальный износ автомобиля при покупке
Фото: commons.wikimedia.org by Ilya Plekhanov, CC BY 4.0

Ориентируясь на пробег, важно знать, какие цифры считаются нормальными. Для машины трех лет пробег должен составлять 50-60 тысяч километров. Автомобили пятилетней давности, при обычной эксплуатации, имеют пробег около 100 тысяч километров. Если вы видите трехлетку с пробегом в 10-15 тысяч километров, это может быть признаком скрученного пробега. Также стоит насторожиться, если машина проехала более 100 тысяч километров, так как это может указывать на использование в корпоративных автопарках.

Пробег можно подделать, но износ внутреннего салона так легко не скрыть. Чтобы оценить, как долго и активно использовался автомобиль, обратите внимание на состояние обивки руля, продавленность сидений, стертость педалей и кнопок.

Не ограничивайтесь визуальным осмотром. Для точной диагностики состояния машины обязательно обратитесь в специализированный сервисный центр для проверки узлов.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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