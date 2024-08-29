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Белорусским автовладельцам предлагают кроссовер Haval F7 нового поколения

На белорусский рынок поступил кроссовер Haval F7 второго поколения
1:44
Авто

Цены на кроссовер Haval F7 второго поколения для российского рынка были объявлены 15 августа, а официальные продажи начались  23 августа. 

На белорусский рынок поступил кроссовер Haval F7 второго поколения
Фото: haval is licensed under Free More info

Покупателям предлагаются две версии с турбомоторами: 1,5-литровый (150 л. с., 230 Нм) и 2,0-литровый (192 л. с., 320 Нм). Первая версия имеет только передний привод, а вторая — полный с муфтой на задней оси. Коробка передач — 7-ступенчатый "робот" с двумя мокрыми сцеплениями. Кроссовер доступен в трех уровнях оснащения: Elite, Premium и Tech Plus.

Аналогичные варианты предложены и белорусским покупателям, сообщает 110km.ru.

Продажи начнутся в сентябре 2024 года.

В то время как базовая версия Haval F7 в России стоит от 2,7 млн рублей (с учетом всех возможных скидок 2,5 млн рублей), в Белоруссии цена начинается от 2,3 млн рублей по актуальному курсу (82 500 белорусских рублей). Топовая версия Tech Plus с полным приводом и 192-сильным двигателем обойдется у российских покупателей в 3,5 млн рублей, а у белорусов — от 3,1 млн рублей (111 300 белорусских рублей).

Первые Haval F7 второго поколения уже прибыли в Минск. Сборку кроссоверов осуществляют на заводе в Тульской области.

Уточнения

Кроссовер (CUV) — тип автомобиля, промежуточный между SUV и легковым автомобилем.

Haval — китайский автомобильный бренд, основан в 2013 году, подразделение компании Great Wall Motors по производству кроссоверов и внедорожников.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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