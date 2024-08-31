Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тушёная капуста с имбирём и соевым соусом: пошаговый рецепт
ГАИ предупреждает: где чаще всего проводятся скрытые проверки дачников
Какая популярная причёска способствует выпадению волос?
Journal of the American Heart Association: достаточно одной столовой ложки масла в сутки
Секреты идеальных сырников: рецепт для завтрака
Как неправильное обращение с дверями сокращает срок службы автомобиля
Сердар Бердымухамедов утвердил проект на строительство газокомпрессорной станции с Calik Enerji
Как приготовить классическую кабачковую икру
Не только просушить: что ещё важно учесть, чтобы картофель хорошо перезимовал

Надёжность и комфорт: почему стоит выбрать Kia Soul на вторичном рынке

Автоэксперт Виноградов рассказал, как выбрать хороший Kia Soul на вторичном рынке
1:44
Авто

Эксперт издания "За рулём" Александр Виноградов рекомендует несколько достойных вариантов автомобилей на вторичном рынке для тех, кто предпочитает модели, выпущенные до введения санкций. Если ваш бюджет ограничен суммой в 1,5 миллиона рублей, хорошим выбором может стать Kia Soul второго поколения.

Автоэксперт Виноградов рассказал, как выбрать хороший Kia Soul на вторичном рынке
Фото: wikipediа by Matti Blume, CC BY-SA 4.0

За эти деньги вы можете найти кроссовер второго поколения с атмосферным двигателем объемом 1,6 литра, мощностью 124 или 132 лошадиных силы (последний вариант оснащен системой непосредственного впрыска топлива). Эти двигатели известны своей надежностью, однако есть важный нюанс: ресурс цепи ГРМ сильно зависит от стиля вождения предыдущего владельца.

Если автомобиль эксплуатировался в условиях частых резких разгонов и работы на высоких оборотах, цепь может изнашиваться быстрее, поэтому при покупке стоит обязательно проверить её состояние.

"Среди трансмиссий я рекомендую выбирать автоматическую коробку передач. Механика у этой модели менее надёжна. Единственное, о чем следует помнить при эксплуатации Soul с автоматом, это то, что коробка A6GF1 крайне чувствительна к качеству масла. Его замена должна производиться каждые 50 тысяч километров пробега", — сказал Виноградов.

Эксперт также отметил некоторые незначительные недостатки модели, такие как тонкий слой краски на кузове, из-за чего могут появляться сколы, а также быстро теряющие привлекательный внешний вид декоративные вставки в салоне.

Уточнения

Kia Soul — мини-SUV фирмы Kia Motors. Серийная модель была впервые представлена на Парижском автосалоне осенью 2008 года. В модельном ряду Kia автомобиль располагается между Kia cee’d и Kia Sportage. Продажи в Южной Корее начались в ноябре 2008 года, в Европе — в феврале 2009 года, в США в апреле.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Сводка с фронта: кто же уничтожил истребитель F-16, из-за быстрого наступления блогеры не успевают рисовать стрелки на картах

Зеленский потребовал от Сырского ограниченным ударом стабилизировать фронт, но продолжить операцию вглубь Курской области, "чтобы РФ не реализовала гамбит".

Авантюра Зеленского в Курской области уже убила 7450 военных ВСУ
Нужно развести всего пару колпачков: как победить паутинного клеща без химии
Эффективная обработка теплицы от паутинного клеща
Реальный способ сбросить 5 кг за 7 дней: без изнурительных диет
Baijiahao: Россия нашла применение индийским рупиям
ВСУ жалуются на новое изделие российских военных инженеров — дрон ZALA Z-20 Дмитрий Плотников Малый театр открыл 269-й сезон сбором труппы Анжела Якубовская Боррель разругался с министрами иностранных дел ЕС в Брюсселе Любовь Степушова
Замена АКБ: советы по сохранению настроек в современных автомобилях
Самые сильные породы собак: топ-3
Мифы и реальность турбодвигателей: разбираем главные заблуждения
Мифы и реальность турбодвигателей: разбираем главные заблуждения
Последние материалы
Какая популярная причёска способствует выпадению волос?
Journal of the American Heart Association: достаточно одной столовой ложки масла в сутки
Секреты идеальных сырников: рецепт для завтрака
Как неправильное обращение с дверями сокращает срок службы автомобиля
Сердар Бердымухамедов утвердил проект на строительство газокомпрессорной станции с Calik Enerji
Как приготовить классическую кабачковую икру
Не только просушить: что ещё важно учесть, чтобы картофель хорошо перезимовал
Какие бренды автомобилей занимают лидирующие позиции в Китае
Как остановить выпадение волос осенью и снова сделать их густыми и красивыми?
Врач Горячев: лучше всего отдавать ребенка на спорт в шесть лет
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.