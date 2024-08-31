Надёжность и комфорт: почему стоит выбрать Kia Soul на вторичном рынке

Автоэксперт Виноградов рассказал, как выбрать хороший Kia Soul на вторичном рынке

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Эксперт издания "За рулём" Александр Виноградов рекомендует несколько достойных вариантов автомобилей на вторичном рынке для тех, кто предпочитает модели, выпущенные до введения санкций. Если ваш бюджет ограничен суммой в 1,5 миллиона рублей, хорошим выбором может стать Kia Soul второго поколения.

Фото: wikipediа by Matti Blume, CC BY-SA 4.0

За эти деньги вы можете найти кроссовер второго поколения с атмосферным двигателем объемом 1,6 литра, мощностью 124 или 132 лошадиных силы (последний вариант оснащен системой непосредственного впрыска топлива). Эти двигатели известны своей надежностью, однако есть важный нюанс: ресурс цепи ГРМ сильно зависит от стиля вождения предыдущего владельца.

Если автомобиль эксплуатировался в условиях частых резких разгонов и работы на высоких оборотах, цепь может изнашиваться быстрее, поэтому при покупке стоит обязательно проверить её состояние.

"Среди трансмиссий я рекомендую выбирать автоматическую коробку передач. Механика у этой модели менее надёжна. Единственное, о чем следует помнить при эксплуатации Soul с автоматом, это то, что коробка A6GF1 крайне чувствительна к качеству масла. Его замена должна производиться каждые 50 тысяч километров пробега", — сказал Виноградов.

Эксперт также отметил некоторые незначительные недостатки модели, такие как тонкий слой краски на кузове, из-за чего могут появляться сколы, а также быстро теряющие привлекательный внешний вид декоративные вставки в салоне.

Уточнения

Kia Soul — мини-SUV фирмы Kia Motors. Серийная модель была впервые представлена на Парижском автосалоне осенью 2008 года. В модельном ряду Kia автомобиль располагается между Kia cee’d и Kia Sportage. Продажи в Южной Корее начались в ноябре 2008 года, в Европе — в феврале 2009 года, в США в апреле.