Надёжность и комфорт: почему стоит выбрать Kia Soul на вторичном рынке

Эксперт издания "За рулём" Александр Виноградов рекомендует несколько достойных вариантов автомобилей на вторичном рынке для тех, кто предпочитает модели, выпущенные до введения санкций. Если ваш бюджет ограничен суммой в 1,5 миллиона рублей, хорошим выбором может стать Kia Soul второго поколения.
За эти деньги вы можете найти кроссовер второго поколения с атмосферным двигателем объемом 1,6 литра, мощностью 124 или 132 лошадиных силы (последний вариант оснащен системой непосредственного впрыска топлива). Эти двигатели известны своей надежностью, однако есть важный нюанс: ресурс цепи ГРМ сильно зависит от стиля вождения предыдущего владельца.
Если автомобиль эксплуатировался в условиях частых резких разгонов и работы на высоких оборотах, цепь может изнашиваться быстрее, поэтому при покупке стоит обязательно проверить её состояние.
"Среди трансмиссий я рекомендую выбирать автоматическую коробку передач. Механика у этой модели менее надёжна. Единственное, о чем следует помнить при эксплуатации Soul с автоматом, это то, что коробка A6GF1 крайне чувствительна к качеству масла. Его замена должна производиться каждые 50 тысяч километров пробега", — сказал Виноградов.
Эксперт также отметил некоторые незначительные недостатки модели, такие как тонкий слой краски на кузове, из-за чего могут появляться сколы, а также быстро теряющие привлекательный внешний вид декоративные вставки в салоне.
Kia Soul — мини-SUV фирмы Kia Motors. Серийная модель была впервые представлена на Парижском автосалоне осенью 2008 года. В модельном ряду Kia автомобиль располагается между Kia cee’d и Kia Sportage. Продажи в Южной Корее начались в ноябре 2008 года, в Европе — в феврале 2009 года, в США в апреле.
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