Названы три самых популярных автомобильных бренда в Китае

Какие бренды автомобилей занимают лидирующие позиции в Китае

1:59 Your browser does not support the audio element. Авто

Китайский автопром стремительно развивается, не только завоевывая мировые рынки, но и активно расширяя своё присутствие на внутреннем рынке Китая. В первой половине 2024 года продажи автомобилей в Поднебесной выросли на 4% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, достигнув отметки более 11 миллионов проданных машин. Производство автомобилей также увеличилось на 5%, составив почти 14 миллионов единиц.

Фото: Wikipedia by User3204, CC BY-SA 4.0

Лидером среди автопроизводителей в Китае стала местная марка BYD, чья доля на рынке достигла 13,2%, что эквивалентно более 1,32 миллиона проданных автомобилей. Это делает BYD самой популярной маркой среди китайских потребителей. Немецкий Volkswagen занял второе место с долей 9,33%, продав 921 тысячу автомобилей. Третье место досталось японской Toyota с долей 6,95% и продажами в 686 тысяч единиц.

Далее в списке популярных брендов идут Honda, Geely, Changan и Wuling, которые также продемонстрировали высокие показатели продаж. Среди немецких производителей, помимо Volkswagen, в топ-10 вошли BMW и Mercedes-Benz, а японская Nissan также заняла место среди лидеров.

Среди других китайских марок отметились Chery, чьи продажи составили менее 300 тысяч единиц, и HIMA, реализовавшая чуть более 100 тысяч автомобилей марок Aito и Luxeed. Премиальный бренд Hongqi продал 191 тысячу автомобилей, Li Auto — 189 тысяч, GAC — 155 тысяч, а Haval — чуть более 153 тысяч.

Уточнения

Автомобильная промышленность Китая (КНР) имеет длинную историю. Первый китайский автомобиль был сделан в 1931 году, но днём рождения китайской автоиндустрии принято считать 15 июня 1953 года, когда в Чанчуне заработал «Автомобильный завод № 1». Новую жизнь китайский автопром обрёл с начала политики реформ и открытости, благодаря которой иностранные автопроизводители смогли начать инвестировать в производство автомобилей в Китае.