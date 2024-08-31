Check Engine: что делать, если индикатор загорелся на ходу

"За рулём" объяснил, что делать, если загорелся индикатор Check Engine

Когда на панели приборов загорается индикатор Check Engine, это сигнал о том, что система управления двигателем обнаружила что-то подозрительное. Этот индикатор отслеживает все: от управления двигателем и топливной системы до охлаждения и выпуска отработавших газов. Однако жёлтый цвет индикатора не призывает к немедленным действиям, он лишь советует проверить автомобиль на наличие возможных неисправностей.

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Если вы не чувствуете изменений в поведении автомобиля — температура двигателя остаётся в норме, машина плавно реагирует на педаль газа и едет без рывков, — это может быть просто ложная тревога. Иногда индикатор загорается из-за кратковременного сбоя, и после перезапуска двигателя он может не появляться снова. В таких случаях можно продолжать движение, но важно наблюдать за состоянием машины.

Если после перезапуска двигателя индикатор Check Engine продолжает гореть, не стоит паниковать. Жёлтый индикатор специально сделан таким, чтобы не вызывать излишнего беспокойства. Тем не менее, необходимо как можно скорее выяснить причину его активации, посетив сервисный центр. Там специалисты с помощью диагностического оборудования прочитают коды ошибок и определят источник проблемы. Это важно, поскольку один индикатор Check Engine не способен предупреждать вас о новых неисправностях, пока уже существующая ошибка не будет устранена.

Частой причиной срабатывания Check Engine может быть заправка некачественным топливом. Если автомобиль ведет себя нормально, лучше избегать высоких нагрузок и долить топливо на следующей АЗС, возможно, с более высоким октановым числом. Однако, если двигатель начинает работать с перебоями, лучше сразу обратиться в сервис или вызвать эвакуатор.

При движении по бездорожью возможны ситуации, когда кислородный датчик или его проводка могут быть повреждены при контакте днища с препятствиями, такими как камни или бревна. В таком случае система управления двигателем может перейти в резервный режим, ограничивая работу мотора.

Чтобы разобраться с причиной загорания Check Engine, можно воспользоваться сканером OBD-II, который подключается к разъёму в автомобиле. Сканер передает данные на смартфон через Bluetooth или Wi-Fi, позволяя вам самостоятельно считывать и интерпретировать коды ошибок, пишет журнал "За рулём".

Если причина ошибки незначительная, сканер может стереть её и отключить индикатор. В случаях, когда сканера нет, иногда помогает простое отсоединение клеммы от аккумулятора на 10 минут. Однако этот метод не рекомендуется для современных автомобилей, так как это может вызвать блокировку системы.

Если после всех манипуляций индикатор снова загорелся, это указывает на необходимость профессионального осмотра и ремонта в сервисе.

Директор по послепродажному обслуживанию АВТОДОМ Алтуфьево Роман Тимашов, делится своими наблюдениями:

В современных автомобилях пиктограмма "Check Engine" может загореться не только во время самодиагностики, но и в процессе обычной эксплуатации. Производители вынуждены следить за множеством параметров, чтобы соответствовать строгим экологическим стандартам. Если индикатор не гаснет в течение 2-3 секунд после запуска двигателя, это сигнализирует об обнаруженной ошибке.

Ошибки могут быть спорадическими, то есть возникшими на короткий период. Например, значок может погаснуть, если сменить бензин или долить масло. Иногда в холодное время года может "замерзнуть" дроссельная заслонка, что приводит к появлению ошибки. В таком случае, на СТО можно считать и просмотреть историю ошибок, которые уже не актуальны.

Однако чаще всего загоревшийся "чек" указывает на неисправность в системах двигателя, будь то механическая или электрическая часть. Если поведение автомобиля не изменилось, и он ведёт себя как обычно, можно продолжать движение к ближайшему сервису. Но если появляются дополнительные признаки неисправности, лучше воспользоваться услугами эвакуатора, чтобы избежать дальнейших проблем.

Сбросить "чек" самостоятельно, без использования специального сканера, не удастся. К тому же, если ошибка не является спорадической, она вернётся вновь даже после сброса.

Уточнения

Индика́тор (лат. indicator — показатель, указатель) — прибор, устройство, информационная система, вещество, объект, отображающий изменения какого-либо параметра контролируемого процесса или состояния объекта в форме, наиболее удобной для непосредственного восприятия человеком визуально, акустически, тактильно или другим легко интерпретируемым способом.