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Как вас обманывают на заправке: секреты сотрудников АЗС

Погрешность заправочных колонок: что нужно знать водителям
1:54
Авто

С появлением пластиковых банковских карт процесс оплаты топлива на заправках значительно упростился. Теперь не нужно тратить время на подсчет наличных и ожидание сдачи, избегая возни с мелочью. Однако многие водители, привыкшие использовать наличные, продолжают просить заправить машину на фиксированную сумму, например, 500 или 1000 рублей. Сотрудник автозаправочной станции объяснил, почему такой подход не всегда выгоден для автовладельцев.

Погрешность заправочных колонок: что нужно знать водителям
Фото: commons.wikimedia.org by Rama, CC BY-SA 2.0

На автозаправках водители обычно делятся на две категории: одни просят залить определенное количество литров, другие — заправить на конкретную сумму. Сотрудник АЗС пояснил, почему второй вариант нередко приводит к недоливу топлива, на котором владелец заправки зарабатывает дополнительные деньги.

Заправочная колонка — это не только устройство для подачи топлива, но и измерительный инструмент, который имеет свою погрешность. Топливо отпускается с точностью до 0,01 литра. Например, если литр бензина АИ-95 стоит 54 рубля, то за 500 рублей можно получить 9,2592 литра. Однако колонка округляет это значение до двух знаков после запятой, что оставляет около 50 копеек на счету АЗС с каждой заправки.

Этот незначительный недолив может показаться мелочью, но если учесть, что на заправке ежедневно обслуживается несколько сотен клиентов, владелец станции получает приличную дополнительную прибыль без особых усилий. Чтобы избежать подобных ситуаций, сотрудник АЗС советует заправляться на определённое количество литров — так вы точно получите своё топливо в полном объеме.

Уточнения

Бензи́н — горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей). Плотность около 0,71…0,76 г/см³. Теплотворная способность около 10 600 ккал/кг (44,4 МДж/кг, 32,7 МДж/литр). Температура замерзания около −60 °C в случае использования специальных присадок. Бензины используются в качестве моторного топлива и сырья в промышленном органическом синтезе.

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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