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Взгляд через плечо: что ищут инспекторы в вашем авто

Новые проверки на дорогах: как инспекторы выявляют неисправности
1:23
Авто

В последние годы дорожные проверки становятся всё более тщательными. Многие водители стали замечать, что сотрудники ГАИ теперь заглядывают через плечо в салон автомобиля во время проверки.

Новые проверки на дорогах: как инспекторы выявляют неисправности
Фото: riamediabank.ru by Михаил Мордасов, CC BY-SA 3.0

Все действия инспекторов направлены на контроль соблюдения обновленных правил, вступивших в силу осенью прошлого года. В этот период был значительно расширен список неисправностей, при которых эксплуатация автомобиля запрещена.

Например, инспекторы ещё на подходе к машине обращают внимание на положение колес. Если колеса стоят прямо, а руль отклонён от нулевого положения, это может свидетельствовать о серьёзном износе рулевой колонки. Также на приборной панели могут гореть индикаторы, указывающие на неисправности. После обновления правил использование автомобиля с неисправной системой АБС запрещено, и за это нарушение водителю грозит штраф в размере 500 рублей.

Ещё один важный момент — обзорность со стороны водителя. Если на приборной панели или на лобовом стекле установлены устройства, ухудшающие видимость, водитель также может получить штраф. Таким образом, инспектор, проведя даже беглый осмотр, может выявить сразу несколько нарушений и выписать соответствующие постановления.

Уточнения

Штраф — узаконенное наказание за правонарушение. Обычно в виде денежного взыскания, как правило, в пользу государства, назначаемое за совершение проступка. В законодательстве разных государств наряду с термином «штраф» используется также термин «денежное взыскание». Штраф как вид наказания присущ нескольким отраслям права

Антиблокировочная система (АБС, ABS; нем. Antiblockiersystem, англ. anti-lock braking system) — система, предотвращающая блокировку колёс транспортного средства при торможении. Основное предназначение системы — сохранение устойчивости и управляемости автомобиля (тормозной путь в некоторых случаях может быть больше, чем без системы ABS).

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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