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Неожиданные секреты автомобиля, которые повысят комфорт и безопасность

Функции автомобиля, которые сделают ваше вождение безопаснее
1:39
Авто

Автомобиль — это не просто средство передвижения, но и настоящий технологический комплекс с множеством функций, о которых не все владельцы догадываются. Эксперты выделили восемь полезных возможностей, которые могут сделать управление машиной более безопасным и комфортным. Эти функции просты в использовании, но значительно повышают удобство и безопасность.

Функции автомобиля, которые сделают ваше вождение безопаснее
Фото: wikimedia.org by BP63Vincent, CC BY-SA 3.0

Например, чтобы обезопасить детей в пути, достаточно поднять специальный рычаг на задних дверях. Этот рычаг блокирует возможность открывания дверей изнутри. А для предотвращения открытия окон можно воспользоваться нижней кнопкой, расположенной под управлением стеклоподъёмниками.

Стоит обратить внимание на салонное зеркало. Если на нём есть небольшой светодиод, оно оснащено функцией защиты от ослепления светом фар машин, движущихся сзади. Если же на зеркале есть кнопка, её можно настроить для управления воротами гаража или шлагбаумом.

Ещё одна полезная функция — регулировка высоты ремня безопасности, которая присутствует почти в каждом автомобиле. Для этого нужно просто найти фиксатор на боковой панели. Кнопка рециркуляции воздуха поможет быстрее прогреть салон и устранить неприятные запахи, поступающие с улицы.

Также можно заблокировать открытие дверей во время движения, нажав и удерживая кнопку блокировки центрального замка. Если же разрядился аккумулятор, а в машине предусмотрен бесключевой доступ, вы сможете извлечь механический ключ, нажав на специальную кнопку на панели.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс. Основное назначение автомобиля заключается в совершении транспортной работы. Автомобильный транспорт в промышленно развитых странах занимает ведущее место по сравнению с другими видами транспорта по объёму перевозок пассажиров.

Электростеклоподъёмник — устройство в автомобиле, позволяющее закрывать боковые стёкла дверей (которые при их открытии обычно прячутся внутрь двери) без усилий, нажатием на кнопку.
Стеклоподъёмники обычно устанавливаются либо на все четыре двери (для 4-дверных моделей), либо только на передние двери.

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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