Роскошь на "вторичке": Bentley и Lamborghini в топе продаж

Три самых популярных люксовых авто с пробегом в России

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В России самыми популярными дорогостоящими иномарками с пробегом оказались автомобили британского бренда Bentley.

Фото: Own work by M 93, CC BY-SA 3.0

В июле 2024 года в стране было продано 209 подержанных люксовых автомобилей. Этот показатель на 8% выше, чем за тот же месяц в 2023 году, когда россияне купили 194 машины сегмента Luxury. Примечательно, что июльские продажи всего на две единицы превысили результаты июня этого года.

За первые семь месяцев 2024 года на вторичном рынке России было реализовано 1264 люксовых автомобиля. Это на 1,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В июле 2024 года самым востребованным брендом среди дорогостоящих подержанных автомобилей стал Bentley. В этом месяце было продано 73 машины, что составляет 35% от общего объема продаж. На втором месте расположился Rolls-Royce с 42 проданными автомобилями. Третье место занял Lamborghini, с 38 проданными единицами. Далее следуют Maserati (30 машин), Ferrari (19 машин) и Aston Martin (7 машин).

Цены на самые популярные модели Среди моделей наибольший интерес у покупателей вызвал Bentley Continental GT. В июле 36 таких автомобилей сменили своих владельцев.

Эти роскошные купе можно найти в продаже в крупных дилерских центрах Москвы. Например, Bentley Continental GT 2012-2013 годов выпуска обойдется покупателю в среднем от 4 до 7 миллионов рублей. Более свежие модели (2019-2023 годов) стоят в диапазоне от 20 до 50 миллионов рублей.

На втором месте по популярности — кроссовер Lamborghini Urus. В июле на вторичном рынке было продано 30 таких автомобилей. В московских автосалонах можно найти несколько моделей 2019 года, цены на которые варьируются от 25 до 30 миллионов рублей.

Замыкает тройку Bentley Continental Flying Spur. В июле было продано 19 таких автомобилей. Однако, на вторичном рынке встречаются модели с большими пробегами. Например, одна из московских дилерских компаний предлагает автомобиль 2009 года с пробегом 210 тысяч километров за 2,2 миллиона рублей.

Уточнения

Bentley Motors Ltd. ([ˈbɛːntli]) — британская автомобилестроительная компания, специализирующаяся на производстве автомобилей класса «люкс». С 1998 года входит в состав немецкого концерна Volkswagen AG.

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