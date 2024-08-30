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Это новый Geely Preface: узнайте, почему он может заменить Toyota Camry

Новый бизнес-седан Geely Preface доступен для покупки
1:26
Авто

В России стартовали продажи нового седана бизнес-класса Geely Preface 2024 года. Производитель уже объявил официальные цены и раскрыл детали оснащения автомобиля, который может стать достойной альтернативой Toyota Camry, временно отсутствующей на российском рынке.

Новый бизнес-седан Geely Preface доступен для покупки
Фото: Wikipedia by IFCAR, PDM

Geely Preface оснащён 2,0-литровым двигателем, выдающим 200 лошадиных сил, который работает в паре с семиступенчатой автоматической коробкой передач. Колесная база модели составляет 2,8 метра, что обеспечивает устойчивость и комфорт на дороге.

Автомобиль радует богатым оснащением: камеры кругового обзора, премиальная аудиосистема, двухзонный климат-контроль и 10,2-дюймовая цифровая приборная панель входят в стандартную комплектацию. Для удобства водителя и пассажиров также предусмотрены датчики дождя и света, система бесключевого доступа, а для управления функциями можно использовать как 12,3-дюймовый сенсорный экран, так и привычные физические кнопки.

Цена на Geely Preface стартует с 3 миллионов рублей. Однако, воспользовавшись программами кредитования или трейд-ин, покупатели могут снизить стоимость до 2,7 миллиона рублей, что делает эту модель ещё более привлекательной.

Уточнения

Toyota Camry (яп. トヨタ・カムリ, Кáмри) — автомобиль компании Toyota. Производится на заводах в Японии, США, Австралии, России (до 2022 года) и Китае, Таиланде. По состоянию на 2024 год выходит девятое поколение автомобиля. В соответствии с классификацией легковых автомобилей по формальному признаку (габариты), принятой в ЕС, автомобиль принадлежит к сегменту E, по Euro NCAP — к «Large family car» (сегмент D). Название «Camry» происходит от японской фонетической записи китайского иероглифа 冠 (кáнмури), который имеет значение «корона». В России, наряду с другими автомобилями фирмы, модель пользуется стабильным покупательским спросом, в связи с чем в 2005 году начато строительство сборочного завода в посёлке Шушары, 21 декабря 2007 года завод выпустил первый автомобиль.

Geely Xingrui/Preface — переднеприводной среднеразмерный седан, выпускающийся китайской компанией Geely Automobile с сентября 2020 года.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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