Заправка на 500 рублей: как вы теряете деньги на незаметных мелочах

Почему заправка на круглую сумму не всегда выгодна

1:29 Your browser does not support the audio element. Авто

Многие автолюбители за годы привыкли к определенным ритуалам при заправке автомобиля. Одни предпочитают заливать конкретное количество литров, другие — рассчитывают на определенную сумму, например, 500 или 1000 рублей. Один из сотрудников автозаправочной станции поделился важной информацией о том, почему не стоит заправляться на круглые суммы, даже если у вас есть только наличные.

Фото: commons.wikimedia.org by Rama, CC BY-SA 2.0

Сегодня карты сделали оплату более удобной — не нужно возиться с мелочью и сдачей, просто списывается ровно та сумма, которая необходима для покупки определенного объема топлива. Однако, когда у вас в руках наличные, вы можете выбрать ровную сумму для удобства. Это кажется логичным, но не всегда выгодно.

Заправочная колонка — это не только инструмент для заливки топлива, но и измерительное устройство с определенной погрешностью. Например, если литр бензина АИ-95 стоит 54 рубля, то за 500 рублей вам должны залить 9,2592 литра топлива. Но колонка работает с точностью до 0,01 литра, и небольшая часть топлива может остаться в системе. В денежном выражении это незначительно — около 50 копеек. Но если таких операций происходит сотни в день, владельцы АЗС зарабатывают на этих остатках значительные суммы.

Уточнения

Автомоби́льная запра́вочная ста́нция (АЗС, бензоколонка, автозаправка, заправка) — комплекс оборудования на придорожной территории, предназначенный для заправки топливом транспортных средств.