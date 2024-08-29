Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Борьба с возрастом: как ежедневные привычки сохраняют молодость
В Минздраве предупредили о похожей на COVID болезни вейперов EVALI
Туристка поделилась положительным опытом отдыха в Геленджике
Подготовка кабачков к осеннему плодоношению: что нужно знать
Украинская компания начнёт импорт газа из ЕС
Возможности прав категории B: управление трициклами, квадрициклами и мопедами
Мужчин-должников в Екатеринбурге зовут на спецоперацию
Сдала Дурова французским властям: спутницу основателя Telegram заподозрили в работе на израильскую разведку
VoLTE не увеличит расходы абонентов, заверил интернет-омбудсмен

Заправка на 500 рублей: как вы теряете деньги на незаметных мелочах

Почему заправка на круглую сумму не всегда выгодна
1:29
Авто

Многие автолюбители за годы привыкли к определенным ритуалам при заправке автомобиля. Одни предпочитают заливать конкретное количество литров, другие — рассчитывают на определенную сумму, например, 500 или 1000 рублей. Один из сотрудников автозаправочной станции поделился важной информацией о том, почему не стоит заправляться на круглые суммы, даже если у вас есть только наличные.

Почему заправка на круглую сумму не всегда выгодна
Фото: commons.wikimedia.org by Rama, CC BY-SA 2.0

Сегодня карты сделали оплату более удобной — не нужно возиться с мелочью и сдачей, просто списывается ровно та сумма, которая необходима для покупки определенного объема топлива. Однако, когда у вас в руках наличные, вы можете выбрать ровную сумму для удобства. Это кажется логичным, но не всегда выгодно.

Заправочная колонка — это не только инструмент для заливки топлива, но и измерительное устройство с определенной погрешностью. Например, если литр бензина АИ-95 стоит 54 рубля, то за 500 рублей вам должны залить 9,2592 литра топлива. Но колонка работает с точностью до 0,01 литра, и небольшая часть топлива может остаться в системе. В денежном выражении это незначительно — около 50 копеек. Но если таких операций происходит сотни в день, владельцы АЗС зарабатывают на этих остатках значительные суммы.

Уточнения

Автомоби́льная запра́вочная ста́нция (АЗС, бензоколонка, автозаправка, заправка) — комплекс оборудования на придорожной территории, предназначенный для заправки топливом транспортных средств.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Власти Санкт-Петербурга объявили об отмене "Сапсанов" после запуска новой скоростной магистрали

Власти Санкт-Петербурга объявили о значительных изменениях в транспортной системе города, которые коснутся скоростных поездов "Сапсан".

"Сапсаны" прекратят курсирование после запуска новой скоростной магистрали
Как правильно ухаживать за виноградом в августе: пошаговая инструкция
Оптимальный уход за виноградом в конце августа: 5 основных процедур
3 простых ингредиента, и вкуснейший салат у вас на столе: рецепт приготовления
Топ-3 самых умных пород мурлык
Киеву срочно требуются новые наёмники взамен погибших Дмитрий Плотников Панические настроения в ВСУ и у Зеленского вызваны обрушением фронта в Донбассе Любовь Степушова "Америка" так и не долетела до Северного полюса Сергей Лебедев
Новый дрон-камикадзе Северной Кореи вызвал подозрения в США
Сводка с фронта: на Украине уничтожены ангары с F-16, колонны техники армии Белоруссии движутся к Украине
Основные признаки зрелости свёклы — не пропустите момент
Основные признаки зрелости свёклы — не пропустите момент
Последние материалы
Украинская компания начнёт импорт газа из ЕС
Возможности прав категории B: управление трициклами, квадрициклами и мопедами
Мужчин-должников в Екатеринбурге зовут на спецоперацию
Сдала Дурова французским властям: спутницу основателя Telegram заподозрили в работе на израильскую разведку
Какие знаки зодиака чаще всего ищут ссоры
VoLTE не увеличит расходы абонентов, заверил интернет-омбудсмен
Чемпион UFC Джонс будет драться с бойцом Миочичем
Собака виляет хвостом не только от радости: кинологи назвали ещё одну неожиданную причину
Как правильно сочетать селёдку с другими продуктами
Аксёнов заявил, что Крыму не угрожает сухопутная операция со стороны Украины
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.