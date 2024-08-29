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Новые камеры на дорогах: не попадайтесь на хитрые уловки системы

Видеорегистратор как инструмент защиты от ошибочных штрафов
1:18
Авто

На российских дорогах ежедневно устанавливаются новые камеры, которые фиксируют нарушения в автоматическом режиме. Теперь они контролируют не только скорость, но и правильность остановки транспортных средств на перекрестках перед стоп-линией. Однако, система пока работает некорректно, и водители иногда могут избежать штрафов.

Видеорегистратор как инструмент защиты от ошибочных штрафов
Фото: Wikipedia by Frank Vincentz is licensed under GFDL

Камера фиксирует нарушение, располагаясь под определенным углом и определяя правильное местоположение стоп-линии, независимо от погодных условий, наличия разметки или положения знаков. Нарушение фиксируется только при игнорировании знака и линии разметки. В случаях, когда разметка или знак не видны, штраф может быть оспорен.

Такие ошибки случаются, когда на дороге стирается разметка, и водители ориентируются только на знак, который может быть смещен. Камера может ошибочно зафиксировать нарушение, и штраф может быть отменен при наличии доказательств, таких как запись с видеорегистратора.

Важно отметить, что совершенствование камер и программного обеспечения продолжается, уменьшая количество спорных штрафов. Однако использование видеорегистратора по-прежнему необходимо, так как он может служить доказательством в случае оспаривания штрафа.

Уточнения

Автомобильный видеорегистратор — устройство, предназначенное для видео и аудиофиксации обстановки вокруг автомобиля при его движении или стоянке, а также и внутри салона (опционально — при наличии дополнительной камеры), также может быть установлен на мотоциклы, велосипеды и другие транспортные средства. Основное назначение — сбор доказательной базы в спорных ситуациях и дорожно-транспортных происшествиях.

Камера автоматически включается когда транспортное средство (далее — ТС) проезжает стоп-линию после того, как светофор перешел в красную (запретную) фазу. Сотрудники полиции просматривают снимки и определяют, в действительности был осуществлен проезд на запрещающий сигнал светофора. Сообщения о нарушениях правил дорожного движения (далее — ПДД) направляется на адрес владельца ТС. Подобные камеры используются в разных странах мира, включая большинство стран Западной Европы, Австралию, Новую Зеландию, Канаду, Англию, Сингапур и США.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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