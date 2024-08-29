Заправка машины: 5 критических вещей, на которые нельзя закрывать глаза

Заправка машины: что нельзя упускать из виду

2:28 Your browser does not support the audio element. Авто

Заправка автомобиля — необходимая процедура. Однако многие автовладельцы относятся к этому процессу слишком легкомысленно, не уделяя должного внимания важным деталям. Между тем, соблюдение ряда правил и рекомендаций при заправке может помочь сэкономить топливо, продлить срок службы двигателя и избежать неприятных последствий.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Выбор топлива

Первое, на что стоит обратить внимание — это тип топлива, подходящий для вашего автомобиля. Использование некачественного или несоответствующего марки бензина может привести к преждевременному износу двигателя, снижению мощности и расходу топлива. Всегда следуйте рекомендациям производителя, указанным в руководстве по эксплуатации.

Чистота заправочной станции

Важно также обращать внимание на состояние самой топливной станции. Признаками качественной АЗС являются: чистота территории, исправное оборудование, отсутствие подтеков и следов разливов. Заправка на сомнительных, неухоженных станциях может повлечь попадание в бак грязи и посторонних примесей, способных вывести из строя топливную систему.

Контроль наливаемого объёма

Во время самой процедуры заправки следите за показаниями счетчика на колонке. Остановите наполнение бака, когда заданный объем будет достигнут. Переполнение бака может привести к вытеканию топлива, загрязнению окружающей среды и порче лакокрасочного покрытия вашего автомобиля.

Отсутствие посторонних запахов

Перед тем, как завести двигатель, обратите внимание на отсутствие посторонних запахов из-под капота. Появление запаха бензина или дизельного топлива может свидетельствовать об утечках в топливной системе, что требует немедленной проверки и устранения неисправности.

Аккуратность при обращении

Не забывайте также о соблюдении мер предосторожности при заправке. Будьте осторожны при обращении с топливными шлангами и пистолетами, не курите и не пользуйтесь мобильным телефоном вблизи заправляемого автомобиля.

Следуя этим простым рекомендациям, вы значительно повысите безопасность процесса заправки, продлите срок службы своего автомобиля и сможете более эффективно расходовать топливо. Будьте внимательны и бережно относитесь к своему транспортному средству!

Уточнения

Расход топлива автомобиля точнее удельный расход топлива автомобиля — количество израсходованного автомобилем топлива. Обычно приводится к пройденному расстоянию; для специальной техники на автомобильной базе также может определяться часовой расход топлива. В разных странах обычно применяются два разных способа представления расхода топлива. Например, на постсоветском пространстве расход считают в литрах на 100 км.