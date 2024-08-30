Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как приготовить фаршированные перцы с овощами и грибами
Неповторимая закуска: маринованные яйца по-немецки
Врач Кабанов: людям с лишним весом лучше стоит от семечек
Россияне выбрали самый популярный iPhone
Science Advances: эволюционно более развитые части мозга стали уязвимее к старению
Инвестиционные золотые монеты становятся популярной альтернативой слиткам
npj Vaccines: новый метод поможет усовершенствовать глобальную проверку цепочек поставок вакцин
Рейтинг самых дорогих автомобилей в России: лидеры и цены
Как избежать раздражения на коже после бритья?

Обгон через сплошную: когда знак 3.20 не спасёт от штрафа

Обгон через сплошную: когда можно, а когда нельзя
2:44
Авто

На двухполосной дороге встреча с медленно едущим самосвалом или трактором может спровоцировать водителей на обгон через сплошную линию. Многие считают это оправданным, ведь по правилам дорожного движения (ПДД) самосвал может рассматриваться как тихоходное транспортное средство.

Обгон через сплошную: когда можно, а когда нельзя
Фото: flickr.com by Axion23, CC BY 3.0

Однако не всё так просто, и за такой маневр водитель рискует лишиться прав, если не учитывать все нюансы.

Все водители знают о существовании знака 3.20 "Обгон запрещен", который категорически запрещает обгон на определённых участках дороги. Тем не менее, у этого правила есть исключения. Даже при наличии знака 3.20 обгон разрешён для некоторых видов транспорта, таких как гужевые повозки, велосипеды, мопеды и мотоциклы без коляски.

На участках дорог, где обгон запрещён, обычно установлены не только соответствующие знаки, но и нанесена сплошная разметка. Однако бывает, что знак 3.20 отсутствует, но есть только непрерывные белые линии. В такой ситуации водители не имеют права обгонять даже медленно едущий транспорт. Важно терпеливо дождаться, пока сплошная линия сменится на прерывистую, чтобы выполнить маневр безопасно и законно.

Особое внимание следует уделить определению типа транспортного средства, которое движется впереди. Согласно ПДД, к тихоходным транспортным средствам относятся те, чья максимальная скорость по паспорту не превышает 30 км/ч. Трактор, например, обычно подпадает под это определение, а вот старый автомобиль, передвигающийся со скоростью 25 км/ч, — нет.

Тихоходное транспортное средство легко распознать по специальному знаку — равностороннему красному треугольнику с желтой окантовкой. Если перед вами транспорт с таким знаком, его можно обгонять даже при наличии знака 3.20. Однако если у трактора, грузовика или другого транспортного средства этот знак отсутствует, обгон через сплошную линию может привести к серьёзным последствиям — штрафу в размере 5 000 рублей или лишению прав на срок от 4 до 6 месяцев.

Если вас остановили инспекторы ГАИ за обгон подозрительно медленного транспорта, важно попросить, чтобы в протоколе были указаны марка и модель этого транспортного средства. Если позже будет доказано, что его паспортная скорость не превышает 30 км/ч, шансы сохранить права значительно возрастут.

Уточнения

Пра́вила доро́жного движе́ния (ПДД) — свод правил, регулирующих обязанности участников дорожного движения (водителей транспортных средств, пассажиров, пешеходов и так далее), а также технические требования, предъявляемые к транспортным средствам, для обеспечения безопасности дорожного движения.

Тра́ктор (англ. tractor «тягач») — самодвижущаяся (гусеничная или колёсная) машина, выполняющая сельскохозяйственные, дорожно-строительные, землеройные, транспортные и другие работы в агрегате с прицепными, навесными или стационарными машинами (орудиями).

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Категория B: что еще можно водить, кроме легковушек

Большинство автолюбителей получают водительские права категории B, которая позволяет управлять легковыми транспортными средствами.

Возможности прав категории B: управление трициклами, квадрициклами и мопедами
В США обеспокоились планами России насчёт доллара
Планы России на доллар беспокоят США
В ГАИ объяснили, надо ли уступать едва вступившему на зебру пешеходу
Сводка с фронта: кто же уничтожил истребитель F-16, из-за быстрого наступления блогеры не успевают рисовать стрелки на картах
Самый эффективный российский танк Т-90М стал ещё более защищённым Дмитрий Плотников Боррель разругался с министрами иностранных дел ЕС в Брюсселе Любовь Степушова AMVET: Storm Shadow должны взорвать Сочи, Москву и штабы с трассами Олег Володин
Готовим сочное куриное филе: весь секрет в маринаде
Новые камеры на дорогах: не попадайтесь на хитрые уловки системы
Самые преданные породы собак: топ-3
Самые преданные породы собак: топ-3
Последние материалы
Заветы эустомы: как добиться пышного и продолжительного цветения этого экзотического цветка
Газзаев заявил, что "Зенит" и "Спартак" в матчах Кубка России проиграли заслуженно
Врач Генварская: неприятный запах тела может указывать на ацидоз
Врач Павлова: отказ от курения может снизить риск инфаркта почти вдвое
Признаки износа шин, которые могут привести к аварии
Правильный уход за молодой кожей: избегаем ошибок и лишних трат
Как хронотип влияет на выбор идеального времени для сна
The Guardian: бактерии перерабатывают отходы электроники в кобальт и литий
Россияне могут столкнуться с блокировкой своих банковских карт
The Sun: врачи не заметили опухоль размером с теннисный мяч у пациентки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.