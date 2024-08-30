Обгон через сплошную: когда знак 3.20 не спасёт от штрафа

Обгон через сплошную: когда можно, а когда нельзя

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На двухполосной дороге встреча с медленно едущим самосвалом или трактором может спровоцировать водителей на обгон через сплошную линию. Многие считают это оправданным, ведь по правилам дорожного движения (ПДД) самосвал может рассматриваться как тихоходное транспортное средство.

Фото: flickr.com by Axion23, CC BY 3.0

Однако не всё так просто, и за такой маневр водитель рискует лишиться прав, если не учитывать все нюансы.

Все водители знают о существовании знака 3.20 "Обгон запрещен", который категорически запрещает обгон на определённых участках дороги. Тем не менее, у этого правила есть исключения. Даже при наличии знака 3.20 обгон разрешён для некоторых видов транспорта, таких как гужевые повозки, велосипеды, мопеды и мотоциклы без коляски.

На участках дорог, где обгон запрещён, обычно установлены не только соответствующие знаки, но и нанесена сплошная разметка. Однако бывает, что знак 3.20 отсутствует, но есть только непрерывные белые линии. В такой ситуации водители не имеют права обгонять даже медленно едущий транспорт. Важно терпеливо дождаться, пока сплошная линия сменится на прерывистую, чтобы выполнить маневр безопасно и законно.

Особое внимание следует уделить определению типа транспортного средства, которое движется впереди. Согласно ПДД, к тихоходным транспортным средствам относятся те, чья максимальная скорость по паспорту не превышает 30 км/ч. Трактор, например, обычно подпадает под это определение, а вот старый автомобиль, передвигающийся со скоростью 25 км/ч, — нет.

Тихоходное транспортное средство легко распознать по специальному знаку — равностороннему красному треугольнику с желтой окантовкой. Если перед вами транспорт с таким знаком, его можно обгонять даже при наличии знака 3.20. Однако если у трактора, грузовика или другого транспортного средства этот знак отсутствует, обгон через сплошную линию может привести к серьёзным последствиям — штрафу в размере 5 000 рублей или лишению прав на срок от 4 до 6 месяцев.

Если вас остановили инспекторы ГАИ за обгон подозрительно медленного транспорта, важно попросить, чтобы в протоколе были указаны марка и модель этого транспортного средства. Если позже будет доказано, что его паспортная скорость не превышает 30 км/ч, шансы сохранить права значительно возрастут.

Уточнения

Пра́вила доро́жного движе́ния (ПДД) — свод правил, регулирующих обязанности участников дорожного движения (водителей транспортных средств, пассажиров, пешеходов и так далее), а также технические требования, предъявляемые к транспортным средствам, для обеспечения безопасности дорожного движения.

Тра́ктор (англ. tractor «тягач») — самодвижущаяся (гусеничная или колёсная) машина, выполняющая сельскохозяйственные, дорожно-строительные, землеройные, транспортные и другие работы в агрегате с прицепными, навесными или стационарными машинами (орудиями).