Опасные признаки износа шин, которые могут привести к трагедии

Признаки износа шин, которые могут привести к аварии

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Экономия на шинах — это не просто вопрос выбора более дешёвых моделей при покупке, но и внимание к их состоянию во время эксплуатации. Игнорирование износа шин можно сравнить с бомбой замедленного действия, ведь некоторые опасные повреждения могут быть невидимыми во время движения, но в любой момент способны привести к серьёзной аварии.

Фото: Wikipedia by Stiopa, CC BY-SA 3.0

Представитель ГАИ в интервью порталу njcar. ru назвал самые распространённые признаки опасного износа шин, на которые стоит обратить внимание.

Шины — это расходный материал с ограниченным сроком службы. Под влиянием нагрузок и повреждений они могут выйти из строя раньше положенного времени. Чем быстрее водитель заметит признаки "болезни" своих шин, тем больше шансов избежать серьёзных последствий.

Критический износ шин — проблема, с которой сталкиваются все автовладельцы. По правилам дорожного движения (ПДД), минимальная глубина протектора на летних шинах для легковых автомобилей должна составлять не менее 1,6 мм, а на зимних — 4 мм. Важно помнить, что износ протектора может быть неравномерным, поэтому измерение глубины протектора следует проводить по всей поверхности шины. Если шины не соответствуют этим требованиям, их следует немедленно заменить, чтобы избежать опасных ситуаций на дороге.

Кордовое полотно, расположенное между протектором шины и ее внутренним каркасом, — один из ключевых элементов шины. Когда нити корда становятся видны из-за сильного износа протектора, это явный сигнал о том, что шина находится на грани своего срока службы и требует немедленной замены.

Ещё одним опасным повреждением является грыжа, которая может возникнуть из-за сильного удара или производственного дефекта. Независимо от причины, шина с грыжей категорически запрещена к эксплуатации, так как это может привести к внезапному разрыву шины.

Трещины на шинах обычно появляются со временем, особенно на старых покрышках. Даже если трещины кажутся небольшими и неглубокими, это повод для немедленной замены шины. Под воздействием внешних факторов трещины могут расширяться, достигая корда и приводя к разрушению нитей, что делает шину опасной для использования.

Многие современные шины оснащены индикаторами износа, которые помогают водителям контролировать состояние протектора. Это может быть резиновая поперечная полоска высотой 1,5 мм, встроенная в протектор. Когда протектор изнашивается до уровня этой полоски, шина уже непригодна для использования. Индикатор износа обычно отмечен на боковине шины треугольным знаком или логотипом. Как только протектор достигает этого индикатора, шину следует заменить.

Уточнения

Автомобильная шина — один из наиболее важных элементов колеса, представляющий собой упругую резино-металло-тканевую оболочку, установленную на обод диска. Шина обеспечивает контакт транспортного средства с дорожным полотном, предназначена для поглощения незначительных колебаний, вызываемых несовершенством дорожного покрытия, компенсации погрешности траекторий колёс, реализации и восприятия сил.