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Что означают включённые спецсигналы на патрульной машине при проверке документов

В ГАИ объяснили, зачем инспекторы включают мигалки при проверке документов
1:56
Авто

Многие автомобилисты замечали, что патрульные автомобили ГАИ иногда проверяют документы у водителей с включенными световыми спецсигналами, а иногда — без них. Этот нюанс может вызывать вопросы, особенно когда полицейские оставляют свой автомобиль на островке безопасности с включенной "мигалкой", даже если они находятся внутри.

В ГАИ объяснили, зачем инспекторы включают мигалки при проверке документов
Фото: openverse by Ilya Plekhanov, CC BY-SA 4.0

Представитель ГАИ разъяснил в интервью порталу njcar. ru, почему инспекторы включают световые спецсигналы при проверке документов.

Административный регламент ГАИ подробно описывает все аспекты работы сотрудников Госавтоинспекции, включая их действия на дороге. Согласно пункту 88 регламента, инспекторы имеют право останавливать транспортные средства только в тех местах, где это разрешено Правилами дорожного движения.

Это означает, что на участках дорог, где знаками запрещены остановка и стоянка, сотрудники ГИБДД не могут просто так остановить транспортное средство для проверки документов у водителей.

Однако в регламенте есть важное уточнение: если место остановки патрульного автомобиля обозначено включенными специальными световыми сигналами или другими средствами регулирования и организации дорожного движения, инспекторы могут останавливать транспортные средства практически в любом месте и в любое время.

Таким образом, включив "мигалку" или установив пластиковые конусы вокруг патрульного автомобиля, сотрудники ГАИ получают право на остановку транспортных средств даже в зонах, где это обычно запрещено.

Включение световых спецсигналов также служит дополнительной мерой безопасности, как для самих инспекторов, так и для водителей, предупреждая других участников дорожного движения о проводимой проверке и необходимости снизить скорость или изменить полосу движения.

Уточнения

Государственная автомобильная инспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации — самостоятельное структурное подразделение центрального аппарата МВД Российской Федерации. Госавтоинспекция обеспечивает и осуществляет функции министерства по выработке предложений по формированию и реализации основных направлений государственной политики, нормативному правовому регулированию в области обеспечения безопасности дорожного движения.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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