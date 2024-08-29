Как избежать серьезных последствий на АЗС: важные правила для водителей

Правила поведения на АЗС: за что могут оштрафовать водителя

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При посещении автозаправочных станций (АЗС) водителям часто не приходит в голову, что незнание противопожарных правил может привести к серьезным последствиям, включая штрафы или даже лишение водительских прав. АЗС — это объекты с повышенной пожароопасностью, и здесь действуют строгие нормы безопасности, которые необходимо неукоснительно соблюдать.

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Одним из самых распространенных нарушений на АЗС является курение на территории станции. Это может привести к штрафу в размере от 500 до 1500 рублей согласно части 1 статьи 6.24 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Запрещено не только курение, но и использование открытого огня в любом виде.

Кроме того, водители должны помнить, что заправка автомобиля с работающим мотором или ремонт машины в радиусе 15 метров от топливных колонок категорически запрещены. За такое нарушение предусмотрен штраф до 50 000 рублей, в соответствии со статьей 20.4 КоАП РФ. Это правило должно соблюдаться столь же строго, как и общие нормы дорожного движения, установленные пунктом 1.2 ПДД.

Ещё одним нарушением, которое может привести к серьезным последствиям, является превышение скорости на территории АЗС. Хотя многие водители недооценивают эту опасность, за превышение скорости на территории заправки могут выписать штраф в размере от 500 до 5000 рублей. В некоторых случаях, при серьезном превышении, водителя могут даже лишить прав на срок до шести месяцев.

Особо серьезным нарушением является оставление места ДТП, если, например, автомобиль уезжает с АЗС с оторванным заправочным пистолетом. Такое действие квалифицируется по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ, и водителю может грозить лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет. В некоторых случаях возможно даже административное задержание на срок до 15 суток.

Все эти меры подчеркивают важность соблюдения правил безопасности на АЗС. Незнание или игнорирование этих правил может обернуться не только значительными финансовыми потерями, но и серьезными правовыми последствиями.