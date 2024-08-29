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Топ-советы по предотвращению перегрева коробки передач в вашем автомобиле

Как правильно эксплуатировать АКПП, чтобы избежать перегрева
3:11
Авто

Причины нагрева коробок передач напрямую связаны с их конструкцией и принципом работы. Например, механические коробки передач, известные своей высокой эффективностью (КПД составляет 0,96-0,98), теряют всего 2-4% энергии в виде тепла при передаче крутящего момента от двигателя к колесам. Однако автоматические коробки передач (АКПП) и вариаторы имеют значительно более низкий КПД, теряя около 10% энергии в виде тепла из-за трения и других энергетических потерь.

Как правильно эксплуатировать АКПП, чтобы избежать перегрева
Фото: Wikipedia by The Car Spy, CC BY 2.0

Основным источником тепловыделения в автоматических коробках передач и вариаторах является гидротрансформатор. Дополнительно, при каждом включении передачи в АКПП происходит проскальзывание пакета фрикционных дисков, что неизбежно приводит к повышению температуры. Поэтому современные АКПП должны быть оснащены мощными теплообменниками для эффективного отвода избыточного тепла.

Производители стремятся сделать современные легковые автомобили более легкими, экономичными и доступными, что делает их более чувствительными к перегреву. Даже малейшие неисправности в системе охлаждения могут вызвать серьезные проблемы. Например, загрязненный радиатор АКПП может существенно ухудшить теплоотвод, что приведет к перегреву.

Также проблемы могут возникнуть, если электровентилятор системы охлаждения двигателя работает нестабильно или полностью выходит из строя. Это может привести не только к перегреву двигателя, но и к перегреву АКПП или вариатора.

Своевременная замена трансмиссионной жидкости также играет важную роль в предотвращении перегрева. Старая или загрязненная жидкость не способна эффективно выполнять свои функции, что увеличивает трение в фрикционных парах и, как следствие, повышает температуру трансмиссии.

Износ деталей коробки передач, таких как фрикционные пары, также способствует перегреву. Поврежденные фрикционные пары работают с увеличенным трением и дольше задерживаются при переключении, что автоматически увеличивает тепловыделение.

Перегрев АКПП или вариатора может быть вызван такими факторами, как буксировка прицепа и длительное движение в городских пробках, где трансмиссия работает с высокой нагрузкой.

Стиль вождения также оказывает значительное влияние на температуру двигателя и трансмиссии. Плавная езда и удержание наивысшей передачи при движении по скоростной трассе помогают снизить температуру, избегая частых переключений и уменьшив нагрузку на фрикционы.

При остановке на светофоре не рекомендуется переводить АКПП в нейтральное положение, поскольку это вызывает дополнительное нагревание при последующем старте, когда фрикционы вновь соединяются. Однако при длительной остановке, например, на железнодорожном переезде, рекомендуется перевести коробку передач в режим "Паркинг", чтобы избежать перегрева.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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