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Лобовое стекло без трещин: как избежать неприятностей на дороге

Как сохранить лобовое стекло целым: практические советы для водителей
1:45
Авто

Каждому водителю знакома ситуация, когда лобовое стекло автомобиля покрывается сколами и трещинами. Виновниками этих повреждений часто становятся камни, вылетающие из-под колес автомобилей, движущихся впереди. Одни водители предпочитают незамедлительно заменить повреждённое стекло, другие же ищут способы предотвращения подобных проблем в будущем.

Как сохранить лобовое стекло целым: практические советы для водителей
Фото: freepik.com by jannoon028, PDM

Чтобы минимизировать риск появления сколов и трещин, важно поддерживать безопасную дистанцию и избегать слишком близкого следования за впереди идущими транспортными средствами. Эта простая мера значительно снижает вероятность попадания камней на лобовое стекло, независимо от того, управляете ли вы дорогим автомобилем или автомобилем эконом-класса. Этот совет актуален для всех водителей без исключения.

Однако существует и другой способ защиты лобового стекла от ударов камней — использование специальной защитной пленки, которую можно наклеить на стекло. Эта плёнка служит как щит, поглощая удары и предотвращая повреждения стекла. Хотя такое решение может показаться затратным, оно поможет избежать значительных расходов на замену стекла, как сообщает портал naavtotrasse.ru.

Эксперты рекомендуют обновлять пленку раз в сезон или хотя бы раз в год. Эти расходы существенно меньше по сравнению с заменой стекла и остаются доступными для большинства водителей. При этом качество плёнки играет важную роль: дешёвые варианты могут не обеспечить необходимой защиты и привести к большим затратам, особенно если ваше стекло оснащено подогревом или датчиками.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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