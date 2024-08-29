Устаревшие мифы: турботаймер больше не обязателен для вашего автомобиля

Как современные турбокомпрессоры изменили подход к эксплуатации автомобиля

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Современные автомобили с турбированными двигателями больше не требуют такой тщательной заботы, как раньше, когда речь идет о предотвращении поломок турбины. Еще недавно автомобилисты часто советовали оставлять двигатель на холостом ходу после парковки, чтобы дать системе турбонаддува время остыть. Этот совет был актуален в прошлом, но с развитием технологий он потерял свою значимость.

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Моторист из сервисного автоцентра объяснил, почему для современных турбированных двигателей это правило больше неактуально.

В прошлом, при покупке автомобиля с турбированным двигателем часто рекомендовалось устанавливать турботаймер. Причина заключалась в том, что турбина, работающая под высокой нагрузкой, могла нагреваться до температуры около 900 градусов Цельсия, так как она вращалась в масляной пленке или на подшипниках, подвергаясь воздействию выхлопных газов и трения. Когда двигатель работал на холостых оборотах, температура турбины снижалась до около 100 градусов, что уменьшало риск повреждения.

Охлаждение турбины в основном осуществлялось за счет масла из системы смазки мотора, а использование антифриза было менее распространенным. Проблема возникала, когда двигатель выключался, прерывая подачу масла к турбокомпрессору. Если турбина перегревалась, оставшееся в ней масло могло сгореть, образуя твердые частицы, которые при следующем запуске двигателя повреждали турбокомпрессор.

Чтобы избежать коксования масла и поломки турбины, был изобретен турботаймер. Он позволял двигателю работать на холостом ходу еще несколько минут после выключения зажигания, давая маслу возможность охладить турбину.

Тем не менее, многие водители не учитывали эту особенность и глушили двигатель сразу после остановки, что часто приводило к проблемам с турбокомпрессором и жалобам на дилера.

Однако технологии шагнули далеко вперед, и современные турбонагнетатели теперь оснащены более мощными системами подачи масла, включая автономные электрические насосы, которые обеспечивают гораздо более эффективное охлаждение. Эти системы позволяют прокачивать большие объемы масла, что снижает вероятность перегрева и продлевает срок службы турбины.

В результате, необходимость ждать несколько минут перед тем, как заглушить двигатель, больше не существует.

Уточнения

Турбонаддув — один из методов агрегатного наддува, основанный на использовании энергии отработавших газов. Основной элемент системы — турбина, в которой выхлопные газы адиабатно совершают термодинамическую работу для совершения работы над воздухом с целью адиабатного повышения давления.

Система Воздушного охлаждения — метод охлаждения деталей, узлов и механизмов, подвергающихся нагреву (таких как ДВС, ТЭД, полупроводниковые приборы и т. д.), потоком воздуха.