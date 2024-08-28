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Разметка без знака: можно ли избежать штрафа на парковке для инвалидов

ГАИ разрешила парковаться на инвалидном месте, если есть разметка, а знака нет
2:45
Авто

Парковка на местах, предназначенных для людей с инвалидностью, вызывает вопросы, особенно если на асфальте есть соответствующая разметка, но отсутствует знак, подтверждающий статус этой зоны. В интервью порталу njcar.ru представитель ГАИ разъяснил, могут ли выписать штраф за парковку в такой ситуации.

ГАИ разрешила парковаться на инвалидном месте, если есть разметка, а знака нет
Фото: golyanovo.mos.ru by Сайт управы Гольяново, CC BY 4.0

Согласно правилам, оставлять автомобиль на местах, предназначенных для людей с инвалидностью, без соответствующего статуса запрещено. Если перед водителем установлен знак 6.4 "Парковка" с табличкой 8.17 "Инвалиды" и присутствует разметка 1.24.3, ситуация однозначна: парковаться в этом месте нельзя, если автомобиль не зарегистрирован для перевозки лиц с ограниченными возможностями.

В противном случае, это нарушение грозит штрафом в размере 5000 рублей (часть 2 статьи 12.19 КоАП РФ), а в крупных городах возможно также эвакуация автомобиля на штрафную стоянку.

Однако ситуация усложняется, когда на дорожном покрытии есть разметка для парковки инвалидов, но отсутствует знак. Важно помнить, что разметка на асфальте служит лишь для уточнения указаний, обозначенных знаком. По нормам ГОСТ Р 52289-2019, разметка сама по себе не может ограничивать парковку, если знак отсутствует. Таким образом, в случае отсутствия знака 6.4 "Парковка" с табличкой 8.17 "Инвалиды", несмотря на наличие символов на дороге, парковка в этом месте разрешена.

Однако, стоит учитывать, что ситуация может варьироваться в зависимости от места парковки. В жилых зонах или на парковках у торговых центров, управляющие компании или владельцы могут устанавливать обозначения самостоятельно, без установки официальных знаков. В таких местах следует быть особенно внимательным.

Что касается парковки на городской улице, возможны два сценария. Первый — парковка для инвалидов в этом месте была официально отменена, но разметку еще не удалили. В таком случае парковка на этой зоне разрешена. Второй — парковочное место по-прежнему предназначено для инвалидов, но знак временно отсутствует (например, его сняли для замены).

В этом случае возможны штраф и эвакуация автомобиля. Однако такие меры можно попытаться оспорить в суде, доказав отсутствие знака.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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