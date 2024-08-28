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Проблесковые маячки: можно ли обгонять автомобили полиции

Когда обгон автомобилей с мигалками может привести к штрафу
3:14
Авто

Автомобили правоохранительных органов и государственных структур часто оснащены проблесковыми сигналами синего и красного цвета. Эти маячки можно увидеть на транспортных средствах полиции, ДПС, ФСБ, ФСО, Следственного комитета, прокуратуры, военной инспекции и других служб. Обычно такие автомобили движутся с высокой скоростью, однако в некоторых случаях они могут ехать медленно, что затрудняет движение для других участников дорожного движения.

Когда обгон автомобилей с мигалками может привести к штрафу
Фото: openverse by Ilya Plekhanov, CC BY-SA 4.0

Эксперт портала njcar.ru разъяснил, разрешено ли обгонять такие автомобили и какие последствия могут возникнуть в случае нарушения правил.

Чтобы понять, можно ли обгонять такие транспортные средства, необходимо изучить правила дорожного движения (ПДД) и учесть обстоятельства, при которых автомобили с проблесковыми маячками могут двигаться медленнее общего потока.

Одним из частых случаев, когда такие автомобили движутся медленно, является сопровождение колонн автобусов или грузовиков. Например, военная автоинспекция (ВАИ) или служебный автомобиль ГАИ могут сопровождать колонну как спереди, так и позади. В этом случае въезд в колонну другим транспортным средствам запрещен. Сопровождающие автомобили имеют право выбирать оптимальную скорость для безопасного движения колонны, которая может быть ниже скорости общего потока, иногда всего 40 км/ч или даже меньше.

Водители обязаны соблюдать эти ограничения. Если водитель решит обогнать патрульную машину, ему грозит штраф в размере 5 тысяч рублей или лишение водительских прав на 4-6 месяцев (статья 12.15 КоАП РФ).

Существуют и другие случаи, когда обгон автомобилей с активированными проблесковыми маячками и звуковыми сигналами запрещен. Например, ГАИ часто сопровождает высокопоставленных государственных деятелей и представителей правительства. Обгон таких кортежей также может привести к лишению прав, так как подобный маневр может создать опасные ситуации на дороге.

Если колонна движется по многополосной дороге, обгон разрешен по соседней полосе, но встраиваться в состав кортежа категорически запрещено.

Если проблесковые маячки выключены, обгон и опережение разрешены, даже на двухполосной дороге. Однако, если водитель случайно нарушит правила обгона, например, наехав на сплошную линию, это обязательно заметят патрульные, и водителю может грозить штраф в размере 5000 рублей или лишение прав.

Также, если при обгоне водитель превысит скоростное ограничение, ему может быть выписан штраф в 500 рублей по статье 12.9 КоАП РФ.

Кроме того, во время обгона сотрудники ДПС могут обратить внимание на другие нарушения, например, неработающие задние фонари или подсветку номера на автомобиле обгоняющего водителя. За такие нарушения также предусмотрены штрафы.

Уточнения

Проблеско́вый маячо́к (специа́льный светово́й сигна́л), также спецсигнал, мигалка — мигающий фонарь на крыше автомобиля, сигнализирующий о его специальном статусе. Может дополняться СГУ (устройством для подачи специальных звуковых сигналов).

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
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