"Тормозит ручником": автоэксперт рассказал о новой уловке автоподставщиков и как не попасться на их удочку

Эксперт предупредил о новой схеме автоподставы с ручным тормозом

1:10 Your browser does not support the audio element. Авто

Большинство автоподстав строится на невнимательности водителей, при этом мошенники действуют так искусно, что даже наличие видеорегистратора не гарантирует установления факта аферы, рассказал изданию "Прайм" автоэксперт Егор Васильев.

Фото: freepik.com by pvproductions, PDM

По его словам, недавно мошенники начали действовать по новой схеме: аферист тормозит ручником, провоцируя столкновение с машиной жертвы, при негорящих стоп-сигналах. Для автоподставы обычно используется старая машина, так как многие современные автомобили оснащены функцией разблокировки ручного тормоза при задействовании на ходу.

Чтобы не попасть на удочку к мошенникам, эксперт посоветовал всегда помнить о дистанции. Если же из-за плотного движения это невозможно, стоит обращать внимание на поведение других машин. Если автомобиль впереди резко перестраивается, передвигается рывками и нарушает логику движения в целом, то такую машину нужно держать по контролем. Особенно стоит насторожиться, если на кузове подозрительного авто есть многочисленные мелкие повреждения, подытожил Васильев.

Уточнения

Автоподста́ва — практика провокации дорожно-транспортных происшествий с целью вымогательства денег с водителя. Автомобиль-мишень, который должен принять на себя удар, обычно старый автомобиль бизнес-класса. Кроме него в подставном ДТП могут быть и другие участники. Существуют и пешеходные автоподставы.

Стоя́ночный то́рмоз — часть тормозной системы, предназначенная для удержания транспортного средства в неподвижном состоянии относительно опорной поверхности. Стояночный тормоз предназначен для затормаживания автомобиля, трактора, комбайна на стоянках и удержания его на уклонах.

Моше́нничество или афери́зм, — хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием. Лицо, занимающееся этим, называется моше́нником или моше́нницей. При этом под обманом понимается как сознательное искажение истины (активный обман), так и умолчание об истине (пассивный обман).