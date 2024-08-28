Оптимальное место для видеорегистратора в автомобиле: советы ГАИ

В ГАИ объяснили, когда водителя оштрафуют за установку видеорегистратора в машине

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Чтобы правильно установить видеорегистратор в автомобиле и избежать штрафов, важно учитывать несколько ключевых моментов. Прежде всего, устройство должно быть размещено так, чтобы не мешать обзору водителя и не блокировать работу подушек безопасности. Наиболее безопасным местом для крепления видеорегистратора является область за зеркалом заднего вида.

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В этом положении устройство будет фиксировать всё происходящее на дороге, не мешая управлению автомобилем и не вызывая недовольства со стороны сотрудников ГАИ.

Важный аспект установки — это угол обзора. Камера видеорегистратора должна охватывать как можно больший участок дороги перед автомобилем, включая капот. Поэтому оптимальным является крепление устройства как можно выше на лобовом стекле, но не на самом стекле, чтобы не нарушать законодательство.

Правильная прокладка кабеля питания также важна: он должен быть подключен через "прикуриватель" и уложен так, чтобы не мешать в процессе вождения.

Запрещено крепить видеорегистратор непосредственно на лобовом стекле, так как это может стать причиной штрафа в размере 500 рублей согласно статье 12.5 КоАП. Нарушение этого правила может быть расценено как создание препятствий для обзора, что снижает безопасность вождения.

Эксперты ГАИ рекомендуют устанавливать регистратор за зеркалом заднего вида, чтобы минимизировать риск претензий со стороны инспекторов и обеспечить максимальную безопасность. В этом месте устройство не закрывает важные элементы обзора и не мешает системам безопасности автомобиля.

Уточнения

Видеорегистратор (англ. Digital Video Recorder, DVR, цифровой видеорегистратор) — устройство, предназначенное для записи, хранения и воспроизведения видеоинформации. Работает по следующему принципу: камеры подключаются к видеорегистратору и передают на него видео по кабелям. Регистратор получает сигнал, преобразует его в изображение, сжимает, и, при необходимости, записывает на винчестер.