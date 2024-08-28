Как 33-летний водитель в Германии потерял портмоне, а дорожная полиция помогла найти пропажу

В Германии дорожная полиция перекрыла шоссе, чтобы найти утерянное водителем портмоне

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Как сообщает AutoBild, отчаявшийся семьянин из округа Байройт (Германия) позвонил в полицию рано утром и заявил, что в районе Иршенберга (Германия) после совершения покупок положил свой кошелёк вместе с содержимым на крышу машины и, как оказалось, только спустя какое-то время вспомнил об этом.

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Глухой хлопок после окончания полосы ускорения напомнил водителю о портмоне, в котором оставалось около 500 евро наличными, документы, удостоверяющие личность, и водительские права.

Для разрешения проблемы сотрудники дорожной полиции полностью закрыли автомагистраль на десять минут. В ходе поисков утерянного портмоне полицейские обнаружили все предметы, которые были разбросаны по проезжей части примерно на 1,5 километра.

От счастья мужчина был на седьмом небе — теперь он мог продолжать свой путь в Италию, где планировал провести отпуск.

Уточнения

Шоссе (фр. chaussée), Шоссейная дорога или Шоссированная дорога — широкая скоростная дорога с твёрдым искусственным покрытием поверх грунтового основания и с канавами для стока дождевой воды по обочинам.