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Почему модный тюнинг фар может обернуться штрафом и лишением прав

Чем опасны модификации световых приборов автомобиля
2:02
Авто

Многие автолюбители, стремясь придать своим автомобилям более стильный и современный вид, прибегают к затемнению фар с помощью фотохромных пленок. Эти пленки темнеют на солнечном свете, оставаясь прозрачными в ночное время, что, по мнению водителей, делает автомобиль более эффектным.

Чем опасны модификации световых приборов автомобиля
Фото: Wikipedia by Ford Motor Company, CC BY 2.0

Однако не все знают, что подобные модификации могут привести не только к штрафам, но и к лишению водительских прав.

Представитель ГАИ в интервью для njcar. ru подчеркнул, что любое изменение конструкции световых приборов транспортного средства строго регулируется техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 018/2011.

Согласно закону, любые изменения, влияющие на работу фар, запрещены, если они не прошли специальную сертификацию.

Использование пленок снижает светопропускную способность фар, что особенно критично для автомобилей отечественного производства, у которых оптика изначально менее качественная. В случае обнаружения таких модификаций инспектор ГАИ имеет право оформить административное дело по ч.1 ст.12.5 КоАП за эксплуатацию транспорта с дефектами, запрещенными для движения, что влечет за собой штраф в размере 500 рублей и направление на внеочередной техосмотр. Водителю также может быть предписано немедленно устранить нарушение, то есть снять пленку с фар.

В случае же, если на фары наклеена пленка, искажающая исходный цвет света, например, красная, это будет расцениваться как нарушение ч.3 ст.12.5 КоАП: "Управление транспортным средством с установленными световыми приборами красного цвета". За такое нарушение предусмотрено лишение водительских прав на срок от шести месяцев до одного года с конфискацией данных приборов.

Уточнения

Тю́нинг (англ. Tuning — «настройка») — термин, заимствованный из английского языка. Тюнинг автомобиля — доработка (с целью улучшения потребительских качеств) автомобилей, как заводом-изготовителем, так и сторонними компаниями или самим владельцем.

Фа́ра (по названию греческого острова «Фарос», знаменитого в древности своим маяком) — источник направленного света с отражателем, установленный в передней части транспортного средства и предназначенный для освещения дороги и окружающей местности.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
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