Цены на европейские авто в России взлетели: что купить дешевле 5 миллионов

На российский рынок больше не поставляются новые автомобили европейских брендов через официальные каналы, и теперь они поступают исключительно по параллельному импорту.
Эти автомобили доставляются либо непосредственно из Европы, либо через Китай. На сегодняшний день самым доступным вариантом среди этих машин является Volkswagen Bora, созданный для китайского рынка и привозимый из КНР. Его стоимость составляет 2 149 000 рублей.
Этот автомобиль представляет собой четвертое поколение модели с 1,5-литровым двигателем мощностью 113 л. с., работающим в тандеме с классической автоматической коробкой передач.
Второе место по доступности занимает Volkswagen Polo — популярный хэтчбек, который уже некоторое время не продается официально в России. В 2023 году его стоимость достигает 2 490 000 рублей без учета возможных скидок.
Третью строчку в рейтинге занимает кроссовер Skoda Kamiq GT, цена которого составляет 2 940 000 рублей. Эта модель предлагается с 1,5-литровым двигателем на 109 л. с. и автоматической коробкой передач, однако без полного привода.
Четвертым идет электрический хэтчбек Volkswagen ID.3, стоимость которого составляет 3 100 000 рублей. Следом за ним идет Skoda Octavia четвертого поколения за 3 300 000 рублей. На шестом месте — Renault Express 2023 года выпуска стоимостью 3 500 000 рублей, а за ним следует кроссовер Skoda Karoq 2024 года за 3 699 000 рублей.
Электрический Volkswagen ID.4 Crozz, который обладает запасом хода в 600 км на одной зарядке и мощностью 204 л. с., стоит 4 150 000 рублей. Также на российском рынке появились новые лифтбеки Skoda Superb 2024 года, представляющие собой рестайлинг третьего поколения. Эти автомобили в комплектации Luxury оснащены системой автоматической парковки, активным усилителем руля и информативной цифровой панелью.
Стоимость такого автомобиля с 2,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 180 л. с. и роботизированной коробкой передач составляет 4 180 000 рублей.
Замыкает десятку BMW 1-Series, за который придется заплатить 4 490 000 рублей. Этот автомобиль оснащен 1,5-литровым двигателем на 136 л. с., передним приводом и роботизированной трансмиссией.
Приведены списки десяти самых продаваемых (best-selling) легковых автомобилей в Европе за соответствующий календарный год. Цветом отмечены новички списков.
Паралле́льный и́мпорт — ввоз в страну товаров без согласия правообладателя товарного знака, то есть «параллельно» официальному импорту таких товаров через дилеров, уполномоченных правообладателем. Такие товары часто называют товарами «серого рынка». Правовое регулирование данного вопроса неодинаково в различных государствах.
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