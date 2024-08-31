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Цены на европейские авто в России взлетели: что купить дешевле 5 миллионов

Эксперты назвали самые дешёвые европейские машины в России в 2024 году
3:08
Авто

На российский рынок больше не поставляются новые автомобили европейских брендов через официальные каналы, и теперь они поступают исключительно по параллельному импорту.

Эксперты назвали самые дешёвые европейские машины в России в 2024 году
Фото: Wikipedia by Bezik, CC BY-SA 4.0

Эти автомобили доставляются либо непосредственно из Европы, либо через Китай. На сегодняшний день самым доступным вариантом среди этих машин является Volkswagen Bora, созданный для китайского рынка и привозимый из КНР. Его стоимость составляет 2 149 000 рублей.

Этот автомобиль представляет собой четвертое поколение модели с 1,5-литровым двигателем мощностью 113 л. с., работающим в тандеме с классической автоматической коробкой передач.

Второе место по доступности занимает Volkswagen Polo — популярный хэтчбек, который уже некоторое время не продается официально в России. В 2023 году его стоимость достигает 2 490 000 рублей без учета возможных скидок.

Третью строчку в рейтинге занимает кроссовер Skoda Kamiq GT, цена которого составляет 2 940 000 рублей. Эта модель предлагается с 1,5-литровым двигателем на 109 л. с. и автоматической коробкой передач, однако без полного привода.

Четвертым идет электрический хэтчбек Volkswagen ID.3, стоимость которого составляет 3 100 000 рублей. Следом за ним идет Skoda Octavia четвертого поколения за 3 300 000 рублей. На шестом месте — Renault Express 2023 года выпуска стоимостью 3 500 000 рублей, а за ним следует кроссовер Skoda Karoq 2024 года за 3 699 000 рублей.

Электрический Volkswagen ID.4 Crozz, который обладает запасом хода в 600 км на одной зарядке и мощностью 204 л. с., стоит 4 150 000 рублей. Также на российском рынке появились новые лифтбеки Skoda Superb 2024 года, представляющие собой рестайлинг третьего поколения. Эти автомобили в комплектации Luxury оснащены системой автоматической парковки, активным усилителем руля и информативной цифровой панелью.

Стоимость такого автомобиля с 2,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 180 л. с. и роботизированной коробкой передач составляет 4 180 000 рублей.

Замыкает десятку BMW 1-Series, за который придется заплатить 4 490 000 рублей. Этот автомобиль оснащен 1,5-литровым двигателем на 136 л. с., передним приводом и роботизированной трансмиссией.

Уточнения

Приведены списки десяти самых продаваемых (best-selling) легковых автомобилей в Европе за соответствующий календарный год. Цветом отмечены новички списков.

Паралле́льный и́мпорт — ввоз в страну товаров без согласия правообладателя товарного знака, то есть «параллельно» официальному импорту таких товаров через дилеров, уполномоченных правообладателем. Такие товары часто называют товарами «серого рынка». Правовое регулирование данного вопроса неодинаково в различных государствах.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
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