Игнорирование поворотников: как это может обернуться ДТП и штрафами

В ГАИ предупредили о штрафах за невключённый поворотник на изгибе главной дороги

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В последнее время некоторые автомобилисты стали пренебрегать использованием указателей поворотов при обгоне или перестроении, считая, что это не создает аварийной ситуации. Кроме того, водители полагают, что при движении по главной дороге поворотники вообще не нужны. Однако представитель ГАИ в интервью порталу njcar. ru разъяснил, когда действительно можно обойтись без сигналов поворота, и какие последствия могут наступить за их несвоевременное использование.

Фото: openverse by janandersen_dk, CC BY-NC-ND 2.0

На Т- или Y-образных перекрестках возникает желание включить сигнал поворота, чтобы предупредить других участников движения о своих намерениях. Однако Правила дорожного движения позволяют проезд по главной дороге через такие перекрестки без активации поворотников. Это возможно, если на дороге есть четкая разметка и соответствующие знаки, указывающие направление движения по главной дороге. Если водитель едет по своей полосе, которая лишь изменяет направление, необходимость включать поворотник отсутствует.

Иная ситуация складывается, когда на знаках в пределах одной полосы указано несколько направлений, например, "прямо и налево" или "прямо и направо". В таких случаях водителю обязательно нужно включить сигнал поворота, чтобы четко обозначить свой маневр и указать направление движения.

Нарушение этих правил может вызвать недовольство других водителей, особенно в условиях плотного городского трафика, где своевременное сообщение о намерениях особенно важно.

Примером опасного поведения является ситуация, когда автомобиль едет по правой полосе, не подавая сигнала о маневре. Если другой автомобиль или мотоцикл пытается обогнать его справа по широкой полосе, и внезапно первый автомобиль поворачивает направо без предупреждения, это может привести к аварии. Водителю, который шел на обгон, приходится резко сбрасывать скорость или срочно маневрировать, чтобы избежать столкновения.

ГИБДД напоминает, что несвоевременное использование сигналов поворота может повлечь за собой штраф в размере 500 рублей согласно части 1 статьи 12.14 КоАП РФ. В случае ДТП, вызванного отсутствием сигналов, виновник будет признан ответственным за происшествие.

Уточнения

Указатель поворота — световой мигающий сигнал, обозначающий поворот в ту или иную сторону. При включении указателей поворота со всех сторон означает аварийную остановку.

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Штраф (от нем. die Strafe) — узаконенное наказание за правонарушение. Обычно в виде денежного взыскания, как правило, в пользу государства, назначаемое за совершение проступка. В законодательстве разных государств наряду с термином «штраф» используется также термин «денежное взыскание». Штраф как вид наказания присущ нескольким отраслям права.